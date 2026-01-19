Videón a Louvre-rablás, sarokcsiszolóval estek neki a vitrinek üvegének, négy perc alatt végeztek

A felvételeken jól látható, amint két elkövető egy ablakon keresztül hatol be a Louvre-ba, majd azonnal a kiállított ékszerek felé indul. Sarokcsiszolóval estek neki a vitrinek üvegének, amelyet ezután könyökkel és ököllel törtek be, kiszedték az ékszereket, majd elrohantak – írja a francia hírportál. A videókon az is kivehető, hogy mindez a Louvre dolgozóinak szeme láttára zajlott, akik tehetetlenül figyelték az eseményeket.

🔴 DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d'Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026

A párizsi Louvre-t tavaly október 19-én rabolták ki, az elkövetők kilenc ékszert vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.