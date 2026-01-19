louvremúzeumfranciarablás

Videón a Louvre-rablás, sarokcsiszolóval estek neki a vitrinek üvegének, négy perc alatt végeztek

Több videófelvételt is nyilvánosságra hozott a francia sajtó a párizsi múzeum tavalyi kirablásáról. A képsorokon jól látható, ahogy az elkövetők percek alatt betörnek a Louvre-ba, összetörik a vitrinek üvegét, majd elviszik a kilenc ékszert – írja a Libération.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:06
Forrás: Libération
A felvételeken jól látható, amint két elkövető egy ablakon keresztül hatol be a Louvre-ba, majd azonnal a kiállított ékszerek felé indul. Sarokcsiszolóval estek neki a vitrinek üvegének, amelyet ezután könyökkel és ököllel törtek be, kiszedték az ékszereket, majd elrohantak – írja a francia hírportál. A videókon az is kivehető, hogy mindez a Louvre dolgozóinak szeme láttára zajlott, akik tehetetlenül figyelték az eseményeket.

A párizsi Louvre-t tavaly október 19-én rabolták ki, az elkövetők kilenc ékszert vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

A lap most közzétett információi szerint a rablás nem is hét, hanem mindössze négy percig tartott. 

 

 

