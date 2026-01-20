Ott a helye ezen a koncerten, ha szereti a Pink Floyd dalait

A Pink Floyd munkássága előtt tisztelgő Keep Floyding 1999 áprilisában alakult, eredetileg Echoes of Pink Floyd néven, tíz évvel később váltottak a Keep Floyding névre. A zenekar célja kezdettől fogva a Pink Floyd zenéjének és gondolatainak tolmácsolása volt, a hiteles hangzás eléréséhez komoly eszközparkot tartanak fenn. Vizuális koncepcióban is igyekeznek tartani a lépést a néhai Pink Floyddal, hiszen a robotlámpák, a lézerek, a vetítés az összművészeti performansz szerves része.

A legendás Pink Floyd együttes

A Keep Floyding minden alkalommal egyedi műsorra törekszik, koncertjeiknek tematikája van, ami lehet egy évforduló, egy híres koncert felidézése vagy korai időszakból való felvételek eljátszása.

Az alapítók közül ma is a csapat tagja Goldschmidt Gábor gitáros-énekes és Haáz Imre szaxofonos, mellettük Tóth András (gitár), Segesdy Márton (billentyűs hangszerek, ének), Hajba László (dob), Balázs Bálint (basszusgitár, ének), Garda Zsuzsa és Simon Edina (ének) tagja a Keep Floydingnak.

A Pink Floyd pályafutása során 200 millió albumot adott el és a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során.

Roger Waters 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour, Nick Mason és Richard Wright billentyűs vitte tovább.

Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten. Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el. A Pink Floyd legismertebb dalait közé tartozik a Money, a Shine On You Crazy Diamond, a Wish You Were Here, az Us & Them, a Comfortably Numb vagy a Time.

A Keep Floyding január 24-én szombaton ad koncertet az újbudai A38 hajón.