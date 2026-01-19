Meghalt Az oroszlánkirály Oscar-jelölt rendezője

Roger Allers olyan ikonikus filmeken dolgozott, mint az Aladdin, a Szépség és a szörnyeteg és A kis hableány – írja a The Guardian. Kollégái Allerst a Disney animációs reneszánszának egyik alappilléreként jellemezték – írja a portál.

A filmes halálhírét kollégája, Dave Bossert jelentette be, aki Allerst kivételes tehetségű művészként, valamint a Disney animációs reneszánszának egyik alappilléreként írta le. Hozzátette, Allers nemcsak szakmailag volt kiemelkedő, hanem emberileg is: szerénysége, kedvessége és lelkesedése minden munkatársára pozitív hatással volt.

Allers 1949-ben született New Yorkban. Az animáció iránti szenvedélye már egészen fiatalon megmutatkozott, miután ötéves korában lenyűgözte a Disney Pán Péter című filmje. Pályáját a Disney-nél az 1982-es Tron storyboard csapatában kezdte, majd hamar a stúdió legfontosabb alkotásainak részese lett. Storyboard-rajzolóként és történetvezetőként dolgozott a legnagyobb klasszikusokon, egyben kasszasikereken.

1994-ben Rob Minkoff-fal együtt rendezte Az oroszlánkirályt, amely világszerte hatalmas sikert aratott, és minden idők legsikeresebb kézzel rajzolt animációs filmjévé vált.

2006-ban Oscar-díjra jelölték A kis gyufaárus lány című Andersen-mese rövidfilmes adaptációjáért.