Rose Byrne lett az Év nője, de a díj mellé egy tál pudingot is adtak neki

Rose Byrne, a Ha tudnék, beléd rúgnék című filmért Gloden Globe-díjjal elismert és Oscar-díjra jelölt színésznőt választotta szerdán a Harvard Egyetem nagy múltú Hasty Pudding színházi társulata az Év nőjének.

2026. 01. 29.
Rose Byrne a 2026-os Golden Globe díjátadón
A korábban a Koszorúslányok, a Rossz szomszédság és A kém című filmekben is szereplő ausztrál Rose Byrne február 13-án, a szokásos Cambridge utcáin felvonuló parádén kapja majd meg a társulat elismerését, egy pudingostálat. A színésznő az ünneplését követően részt vesz a Hasty Pudding társulat Salooney Tunes című új előadásán is.

Rose Byrne
Rose Byrne és Michael Keaton kapta idén a Harvard Egyetem Hasty Pudding színházi társulatának elismerését

Nagy örömmel tisztelgünk Rose Byrne, idei Év nője díjazottunk előtt

– írta közleményében Daisy Nussbaum, a társulat elnöke.

Friss Golden Globe-győzelme és Oscar-jelölése után nyilvánvaló, hogy neki kell megkapnia a legrangosabb díjat: egy pudingostálat

– fűzte hozzá.

Byrne márciustól a Fallen Angels című darabban is látható a Broadway-n.

A színészek közül idén az Oscar-jelölt Michael Keaton (Batman – A denevérember, Spotlight: Egy nyomozás részletei) lett az Év férfija. Az ő köszöntését február 6-ra szervezi az egyetemi társulat.

Az 1844-ben alapított színészcsoport a világ legrégebben működő társulatai közé tartozik. A burleszkelőadásairól híres Hasty Pudding a nevét egy korabeli ételről kapta: a társulat alapszabálya szerint az összejövetelekre mindig más tag vitt egy adag hasty puddingot, azaz zabból vagy más gabonából főzött kását.

Tavaly Cynthia Erivót, a Wicked sztárját választotta a Harvard Egyetem színtársulata az Év nőjének, az Év férfija címet pedig Jon Hamm kapta.

 

