Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

donald trumpscott adamshalál

Elhunyt Scott Adams, Trump kedvenc karikaturistája

Életének 68. évében elhunyt Scott Adams, a világhírű Dilbert képregénysorozat szülőatyja. A karikaturista halála kapcsán megszólalt Donald Trump is, aki méltatta Adams munkásságát és a véleménynyilvánítás szabadsága melletti kiállását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 8:29
Forrás: AP Photo
Scott Adams karikaturista halálát áttétes prosztatarák okozta. Halálhírét volt felesége, Shelly Miles közölte a művész YouTube-csatornáján. A tájékoztatás szerint Adams az otthonában hunyt el, miután állapota az elmúlt hetekben kritikussá vált.

Scott Adams
Scott Adamset Trump is méltatta (Forrás: Facebook)

A karikaturista 2025 májusában hozta nyilvánosságra diagnózisát, akkor elmondta, hogy a daganat áttéteket képzett. Betegsége ellenére az utolsó pillanatig aktív maradt a közösségi médiában; egy előre megírt búcsúüzenetében, melyet volt felesége olvasott fel, úgy fogalmazott: 

A testem hamarabb adta fel, mint az elmém.

Adams az 1990-es években vált a popkultúra meghatározó alakjává. A Dilbert a modern irodai lét, a fojtogató bürokrácia és az alkalmatlan főnökök kíméletlen paródiája volt. Pályafutása azonban 2023-ban éles fordulatot vett: egy rasszistának minősített online megnyilvánulása után az amerikai média egy része hátat fordított neki.

Lemondták a képregény közlését olyan lapok, mint a The Washington Post vagy a The New York Times, és a kiadója is megszakította vele az együttműködést. Adams az „eltörléskultúra” áldozatának vallotta magát, és nézeteivel az amerikai jobboldal egyik ikonikus alakjává vált.

Scott Adamset Trump is méltatta

Halálhírére Donald Trump is reagált. Az elnök nagyszerű influenszernek és fantasztikus embernek nevezte Adamst.

Bátran küzdött egy szörnyű betegség ellen. Scott briliáns elme volt, aki akkor is tisztelt engem, amikor ez nem volt divatos

– írta Trump, részvétét fejezve ki a családnak.

A karikaturista elhunyt, de az általa alkotott figura, Dilbert velünk marad. A görbe nyakkendős mérnök örökre a XX. századi irodai folklór része lesz.

Scott Adams utolsó nyilvános gondolatai és a rajongóknak szánt üzenete, amely segít megérteni a karikaturista életének utolsó szakaszát:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

