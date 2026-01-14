Elhunyt Scott Adams, Trump kedvenc karikaturistája

Scott Adams karikaturista halálát áttétes prosztatarák okozta. Halálhírét volt felesége, Shelly Miles közölte a művész YouTube-csatornáján. A tájékoztatás szerint Adams az otthonában hunyt el, miután állapota az elmúlt hetekben kritikussá vált.

Scott Adamset Trump is méltatta (Forrás: Facebook)

A karikaturista 2025 májusában hozta nyilvánosságra diagnózisát, akkor elmondta, hogy a daganat áttéteket képzett. Betegsége ellenére az utolsó pillanatig aktív maradt a közösségi médiában; egy előre megírt búcsúüzenetében, melyet volt felesége olvasott fel, úgy fogalmazott:

A testem hamarabb adta fel, mint az elmém.

Adams az 1990-es években vált a popkultúra meghatározó alakjává. A Dilbert a modern irodai lét, a fojtogató bürokrácia és az alkalmatlan főnökök kíméletlen paródiája volt. Pályafutása azonban 2023-ban éles fordulatot vett: egy rasszistának minősített online megnyilvánulása után az amerikai média egy része hátat fordított neki.