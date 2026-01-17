Sansa Stark után a sírrablás: megjöttek az első képek, Sophie Turner Lara Croftja sokkolta a rajongókat!

A várakozásnak vége: Lara Croft visszatért, de ezúttal nem a mozivásznakra, hanem a televíziós képernyőkre. Az Amazon MGM Studios nyilvánosságra hozta az első „wardrobe test” (ruhapróba) fotót, amelyen Sophie Turner látható a világ egyik leghíresebb kincsvadászának teljes felszerelésében.

Sophie Turner a készülő Tomb Raider-sorozat címszerepében (Forrás: Prime )

A kép tanúsága szerint a sorozat alkotói – élükön a Fleabag Emmy-díjas írójával, Phoebe Waller-Bridge-dzsel – a karakter klasszikus, 1990-es évekbeli videójátékos gyökereihez nyúltak vissza.

Turner a védjegyévé vált türkizkék trikóban, barna rövidnadrágban és a rajongók által régóta hiányolt kerek, vörös lencsés napszemüvegben pózol.

A 29 éves Turner, aki Sansa Stark szerepével vált világhírűvé, egy friss interjúban elmondta, hogy „túláradó boldogságot” érzett a casting során, de tisztában van a feladat súlyával is.

Lara Croft egy kulturális ikon, aki generációk számára jelentette a rettenthetetlen női példaképet

– nyilatkozta a színésznő.

Angelina Jolie és Alicia Vikander után hatalmas űrt kell betöltenem, de Phoebe (Waller-Bridge – a szerk.) látásmódja és a karakter iránti rajongása megnyugtat: jó kezekben vagyunk.

A produkció körüli titoktartás mértéke állítólag a Marvel-filmekét is meghaladja. Turner a héten elárulta, hogy a forgatókönyvekhez való hozzáféréshez arctechnológiás azonosítást kell használniuk a színészeknek, amit „intenzívnek, de szükségesnek” nevezett a szivárgások elkerülése érdekében.

Sztárparádé a mellékszerepekben

A sorozat nem spórol a nagy nevekkel.

A bejelentés szerint a stábhoz csatlakozott a sci-fi legenda, Sigourney Weaver, aki egy titokzatos, befolyásos nőt, Evelyn Wallist alakítja, aki Lara tehetségét próbálja kihasználni.

A Harry Potter filmekből ismert Jason Isaacs játssza Lara nagybátyját, Atlas DeMornay-t, míg a hűséges komornyik, Winston szerepében Bill Patersont láthatjuk majd.

Sophie Turner friss fotója megosztotta a rajongókat

Ahogy az várható volt, az internet népét megosztotta az első vizuális anyag. Míg a keményvonalas videojáték-rajongók ünneplik a klasszikus kosztüm visszatérését, kritikus hangok szerint a látvány „túlságosan hasonlít egy profi cosplayre”.

A szakértők szerint azonban a siker kulcsa Waller-Bridge kezében van. A sorozat célja, hogy egyesítse a videójátékok különböző korszakait, és egy mélyebb, érzelmesebb képet fessen a fiatal régésznőről, aki éppen csak elkezdi felfedezni családja sötét múltját.

A forgatás 2026. január 19-én veszi kezdetét. Bár pontos premierdátumot még nem közöltek, az elemzők szerint a Tomb Raider legkorábban 2027 elején érkezhet meg a Prime Video kínálatába.