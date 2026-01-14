Ő minden idők legjobban jövedelmező színésznője

Zoe Saldana számos népszerű franchise filmjeiben szerepelt, így az Avatar első két részében is, melyek minden idők első és harmadik legtöbb pénzt termelő filmjei, valamint a Bosszúállók: Végtelen háborúban, ami pedig a második a bevételi toplistán – írja a portál.

Zoe Saldana filmjei összesen 15,47 milliárd dollárt hoztak (Fotó: 20th Century Studios – TSG Enter/Collection ChristopheL via AFP)

Ő az első színésznő, aki négy olyan filmben szerepelt, amelyek világszerte több mint kétmilliárd dolláros bevételt hoztak, köztük a 2018-as Bosszúállók: Végtelen háború című filmben.

2024-ben Saldana globális bevétele meghaladta a 14 milliárd dollárt, ezzel a harmadik legjobban kereső színész lett Scarlett Johansson és Samuel L. Jackson mögött. Saldana azonban az első helyre ugrott az Avatar harmadik részének köszönhetően, amely eddig 1,23 milliárd dollárt hozott.

A Numbers összesítése szerint filmjei összesen 15,47 milliárd dollárt hoztak.

Saldana Instagram-videóban mondta el, szerinte mi a siker titka: