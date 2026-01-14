Zoe Saldanafilmsztáravatar

Ő minden idők legjobban jövedelmező színésznője

Az Avatar sztárja lett minden idők legjövedelmezőbb színésznője Hollywoodban. Zoe Saldana filmjei összesen 15,47 milliárd dollárt hoztak – írja a Variety.

2026. 01. 14. 18:00
Zoe Saldanaés az Oscar-díja Fotó: AFP Forrás: AFP/AFP or licensors
Zoe Saldana számos népszerű franchise filmjeiben szerepelt, így az Avatar első két részében is, melyek minden idők első és harmadik legtöbb pénzt termelő filmjei, valamint a Bosszúállók: Végtelen háborúban, ami pedig a második a bevételi toplistán – írja a portál.

Zoe Saldana filmjei összesen 15,47 milliárd dollárt hoztak (Fotó: 20th Century Studios – TSG Enter/Collection ChristopheL via AFP)

 

Ő az első színésznő, aki négy olyan filmben szerepelt, amelyek világszerte több mint kétmilliárd dolláros bevételt hoztak, köztük a 2018-as Bosszúállók: Végtelen háború című filmben. 

2024-ben Saldana globális bevétele meghaladta a 14 milliárd dollárt, ezzel a harmadik legjobban kereső színész lett Scarlett Johansson és Samuel L. Jackson mögött. Saldana azonban az első helyre ugrott az Avatar harmadik részének köszönhetően, amely eddig 1,23 milliárd dollárt hozott. 

A Numbers összesítése szerint filmjei összesen 15,47 milliárd dollárt hoztak.

Saldana Instagram-videóban mondta el, szerinte mi a siker titka:

Szeretném kifejezni az őszinte hálámat azért a rendkívüli utazásért, ami oda vezetett, hogy ma én lettem minden idők legjövedelmezőbb színésze. Ez az eredmény teljesen, teljesen a hihetetlen franchise-oknak és az ezeken dolgozó csapatoknak köszönhető, melyeknek voltam olyan szerencsés, hogy a része lehettem, valamint minden rendezőnek, aki belém fektette a bizalmát.

 

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

