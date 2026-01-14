Az Avatar és a Star Trek sztárja filmtörténelmet írt

Vannak sztárok, akik egy-egy ikonikus szereppel vonulnak be a történelembe, és van Zoe Saldana, aki szinte mágnesként vonzza a globális kasszasikereket. A színésznő karrierje újabb mérföldkőhöz érkezett: az idén decemberben bemutatott Avatar: Tűz és hamu (Fire and Ash) elsöprő pénzügyi menetelése után Saldana hivatalosan is elfoglalta az örökranglista első helyét – adta hírül a Variety.

Zoe Saldana az Emilia Perezben. Forrás: YouTube

A színésznő neve ma már garancia a sikerre.

Ő az egyetlen olyan művész a világon, aki szerepelt a filmtörténet három legnagyobb bevételt hozó alkotásában.

A 2009-es első Avatar és a 2022-es második, A víz útja mellett – amelyek az első és a harmadik helyet foglalják el a toplistán – ő alakította Gamorát a 2019-es Bosszúállók: Végjátékban is, amely a képzeletbeli dobogó második fokán áll.



Milliárdos sikerek útján

A dominikai származású, Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjas amerikai színésznő elképesztő statisztikái mögött tudatos építkezés és szakmai alázat áll. Ő az első sztár, aki négy olyan filmben is feltűnt, amelyek egyenként több mint kétmilliárd dolláros bevételt termeltek (ide tartozik a 2018-as Bosszúállók: Végtelen háború is). Ha ehhez hozzáadjuk a Star Trek-trilógia Nyota Uhurájaként elért sikereit, érthető, hogyan sikerült áttörnie az eddigi plafont.

Bár 2024 végén még a harmadik helyen állt Marvel-beli kollégái, Scarlett Johansson és Samuel L. Jackson mögött, a James Cameron rendezte legújabb Avatar-mozi 1,23 milliárd dolláros (és folyamatosan növekvő) bevétele végül az élre repítette.

Jelenleg filmjei összesen 15,47 milliárd dollárt hoztak a konyhára, ami grandiózus összeg a moziiparban.

„Ez a siker mindannyiunké”

A történelmi pillanatot Saldana egy érzelmes videóüzenetben köszönte meg rajongóinak és mentorainak.

Mély hálát érzek az útért, amely elvezetett idáig. Ez a teljesítmény az elképesztő franchise-oknak és azoknak az alkotóknak köszönhető, akik hittek bennem

– fogalmazott a művésznő.

Külön kiemelte J. J. Abramset, a Russo testvéreket, James Gunnt és mindenekelőtt James Cameront, aki – mint mondta – olyasmit látott meg benne, amit ő maga sem mindig hitt el. Saldana az üzenetét egy inspiráló gondolattal zárta:

Remélem, a következő rekorddöntő is egy nő lesz!

Zoe Saldanának a 2025-ös év nemcsak a számokról, hanem a szakmai diadalról is szólt. Márciusban elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat az Emilia Pérez című musicalben nyújtott alakításáért, ezzel ő lett az első dominikai–amerikai színésznő, aki megkapta az Akadémia elismerését. A cannes-i sikerek után a teljes díjszezont letarolta: a polcán már ott pihen a BAFTA-, a Golden Globe- és a SAG-díj is.