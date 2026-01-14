Tripla tréfa: Nevetünk, mert magunkra ismerünk

Csehov páratlan éleslátással, finom iróniával és mély emberséggel rajzolja meg hőseit: kisembereket, akik vágyakoznak a boldogságra, mégis újra és újra belegabalyodnak saját hiúságaikba, sértettségükbe és esendőségükbe. A nevetés itt nem puszta szórakozás: tükröt tart elénk, amelyben emberi természetünk örök ellentmondásai villannak fel.

A Csehov-darab jelmezeit Hartai Kíra Vivien álmodta meg (Fotó: Tóth Roland)

Csehov zsenialitása drámai mélységet és felszabadító humort teremt

A látszólag könnyed komédia valójában groteszk pontossággal világít rá örök emberi helyzetekre. Csehov zsenialitása itt is abban rejlik, hogy a banális mindennapokból képes drámai mélységet és felszabadító humort teremteni:

a kicsinyesben felsejlik a nagy, a nevetségesben a megrendítő, a nevetés mögött pedig ott lüktet a felismerés: ezek bizony mi vagyunk.

A közönség egyszerre találkozhat egy klasszikusan népszerű és két ritkábban játszott Csehov-egyfelvonásossal. A Leánykérés két fiatal esetlen közeledését mutatja be, amely – legalábbis a férfi részéről – eleve házassági szándékkal indul. A magasztosnak induló pillanat azonban gyorsan civódások, birtokviták és hiúsági harcok martalékává válik. A Nyári tragédia két barát beszélgetésén keresztül villantja fel, hogyan roskad össze az az ember, akit felesége és környezete a „szívességek” végtelen láncolatával zsigerel ki. A jubileumban pedig egy bank fennállásának ünnepére készülnek: az önmagát ünneplő igazgató diadalmenetét váratlan látogatók zavarják meg, az emelkedett alkalom pillanatok alatt botránnyá fajul, miközben a hivatal, a magánérdekek és az önimádat kicsinyes zsivaja mindent elnyel.

A produkció több okból is különleges a Déryné Társulat életében. A társulat oszlopos tagja, a Jászai Mari-díjjal kitüntetett Ivaskovics Viktor most rendez először. Emellett a Déryné-program igazgatója, a szintén Jászai Mari-díjas Kis Domonkos Márk most játszik először a társulattal, a Jubileum című egyfelvonásosban Sipucsin, a bankigazgató szerepét alakítja.

– A Déryné-program indulása óta ez az első alkalom, hogy színművészként veszek részt a Déryné Társulat előadásában, nagyon várom a közös munkát. Izgalmas feladat Csehovot játszani, igazi kihívás

– emelte ki Kis Domonkos Márk.

Az előadás játékos érdekessége, hogy a feleség szerepét mindhárom történetben ugyanaz alakítja: Ábrahám Kíra, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, ezzel is erősítve az est egységét. A szereplők között ott vannak a társulat új tagjai – Sütő András, Hostyinszki Máté és Vajda Zoltán Richárd –, mellettük Dányi Krisztián és Szemerédi Bernadett is játszanak.



A rendező, Ivaskovics Viktor szerint a középpontban az egymásra figyelés vágya és képtelensége áll.

Dramaturg Szabó-Nagy Sára, a látványvilágért, díszletért Szabados Petra felel, míg a jelmezeket Hartai Kíra Vivien álmodta meg, akinek ez az első tervezői munkája – friss, fiatalos látásmóddal gazdagítva az előadást.