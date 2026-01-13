Óriási magyar siker: Zombola Péter a világ egyik legrangosabb klasszikus zenei díját kapta meg

Az ICMA a világ egyik legrangosabb klasszikus zenei díja, amelyet minden évben nemzetközi szakmai zsűri ítél oda számos kategóriában. A zsűri elnöke Rémy Franck, a luxemburgi Pizzicato zenei szaklap főszerkesztője. A testület tagjai a világ vezető zenei magazinjainak, online felületeinek és rádióállomásainak hivatásos zenekritikusai. Magyarországot a Papageno zenei magazin képviseli – közölte a Manna Kulturális Egyesület kedden.

Zombola Péter első magyar alkotóként részesült a Composer of the Year díjban (Forrás: peterzombola.com)

Mint írták, Zombola Péter 1983-ban született Budapesten. Tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta, ahol zeneszerzés és zeneelmélet tanári diplomáját is kitüntetéssel szerezte meg. Doktori fokozatát 2010-ben, habilitációját 2018-ban, professzori címét pedig 2024-ben kapta meg. Művei rendszeresen szerepelnek rangos magyar és nemzetközi fesztiválokon. Zeneszerzőként és egyetemi tanárként egyaránt aktív Európában és az Egyesült Államokban. Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanít. Alkotói életművének középpontjában nagyszabású zenekari és vokális művek állnak. Kiemelkedik oratóriumtrilógiája: a Requiem (2012), a Passio (2015), valamint a jelenleg készülő Kaddis, amelyek mind nagyzenekarra és kórusra íródott művek.

Zeneszerzői stílusát a minimalizmus és a neobarokk gondolkodásmód ötvözete jellemzi.

Munkásságát számos rangos szakmai elismeréssel jutalmazták, többek között Erkel Ferenc-díjjal, Bartók–Pásztory-díjjal, valamint Artisjus-díjjal.

A komponálás számomra egyszerre elvonulás a világtól és kapcsolódás hozzá – önterápia hangokban

– idézte a közlemény Zombola Pétert, aki hozzátette: egymásra épülő véletlenek, szerencse és a tartós munka ötvözete vezetett idáig, és reméli, hogy a tehetségfaktor is része ennek az egyensúlynak.

Az ICMA fő célja a zenei teljesítmény és kreativitás legmagasabb szintű támogatása, valamint a klasszikus zene népszerűsítése. A nemzetközi zsűri korábban Vashegyi György, Fischer Ádám és Anda Géza hangzóanyagait is díjazta, alkotói elismerést azonban most először ítéltek oda magyar szerzőnek. Az idei díjazottak a németországi Bambergben vehetik át elismeréseiket az éves díjátadó ünnepségen március 18-án. Életműdíjat vehet át Stephen Kovacevich amerikai zongorista, az év művésze Jakub Hrusa cseh karmester lett, az év fiatal művésze Anja Mittermüller osztrák mezzoszoprán énekes, felfedezettje a magyar–egyiptomi gyökerekkel rendelkező, 2018-ban a Virtuózokban feltűnt német hegedűs, Mariam Abouzahra. Az ICMA Classeek Award győztese Anthony Ratinov amerikai zongorista, az év kiadója a Londoni Szimfonikus Zenekar felvételeit gondozó LSO Live, az év különleges teljesítménye pedig a 2015-ben elhunyt argentin karmester, Carlos Paita 2025-ben kiadott felvétele, valamint a 80 éves Bambergi Szimfonikus Zenekar lettek. A díjátadóhoz gálakoncert kapcsolódik, amelyen számos kitüntetett művész szerzeménye csendül fel a Bambergi Szimfonikus Zenekar közreműködésével.