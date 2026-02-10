Déryné Programóvodás korosztálybábszínház

A magyar néphagyomány gyöngyszemeit mutatják be az óvodásoknak

A Déryné Program keretében működő Vitéz László alprogram indulása óta több mint 150 településen járt, és több mint 7000 óvodás gyermek ismerkedhetett meg a bábszínház varázslatos világával. A program célja, hogy a magyar népmesék és népdalok által őrzött értékeket élő tapasztalatként mutassa be a legkisebbeknek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 10:29
A Vtéz László alprogram indulása óta több mint 150 településen járt. Fotó: Roland Soos
A Vitéz László alprogram egyik oszlopos tagja, Keresztes Nagy Árpád hagyományőrző és a Krisztus urunk a furulya című előadása minden olyan eseményen jelen van, ahol a gyerekekkel megismerteti a népi hangszereket. Ez nincs másképp a farsangi időszakban sem.

bábszínház
 Már óvodás korban is fontos, hogy a kicsik megismerjék a bábszínház varázsát (Fotó: Roland Soos)

A bábszínház jelentősége
 

Varga-Csikász Csenge, a program projektvezetője elmondta, hogy a missziójuk kezdettől fogva az, hogy a magyar néphagyomány gyöngyszemeit meséken, játékon és éneklésen keresztül élő tapasztalatként mutassák be a legkisebbeknek. A múlt megőrzésének, a jövő táplálásának és a jelen megélésének harmóniája már a gyerekek tekintetében, nevetésében és ritmusra mozduló kis kezeikben is látszik.
 

Keresztes Nagy Árpád ének- és mesemondó kiemelte, hogy mindig különleges élmény látni, milyen hatással van a gyerekekre az élő szó, a közös éneklés és a személyes jelenlét

 Már óvodás korban is fontosnak tartja, hogy a kicsik megismerjék a bábszínház varázsát, hiszen a program küldetése, hogy a magyar népmesék és eredetmondák világát közvetlen, élő tapasztalatként adják át a legkisebbeknek.
Soós Réka népdalénekes, négy gyermek édesanyja elmondta, hogy egyszerre több tucat kisgyerekkel foglalkozni teljesen más kihívás, de a legcsodálatosabb számára, hogy a gyerekek rendkívül nyitottak a népdalokra és a közös éneklésre, és ezek a pillanatok maradandó élményt jelentenek számukra.

A Vitéz László alprogram az elmúlt évek során bebizonyította, hogy a kultúrát már a legkisebbekhez is el lehet juttatni személyes találkozásokon keresztül. A mesék, a zene és a játék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar kulturális hagyomány élő és szerethető maradjon a következő generációk számára.

 – tette hozzá Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója.

 

 

