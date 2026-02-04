Amikor a színház bekopog az iskolába

A Déryné-program KultUp alprogramjának 210. témanapján vehettünk részt a Veszprémi SZC „Séf” Vendéglátás–Turizmus Technikum és Szakképző Iskolában. A nap folyamán a diákok mind a tizenhat osztályban színházi, zenei és művészeti élményekkel gazdagodtak. Fergeteges hangulat, inspiráló beszélgetések és valódi közösségi átélés kísérte a napot, miközben a tanulás kimozdult a megszokott keretek közül.

Héjja Gáborral beszélgettünk a Déryné-program KultUp alprogramjának jelentőségéről (Fotó: Érdi Róbert)

A Déryné-program a középiskolákban

A témanap összetettsége jól mutatta itt is, hogy nem alkalmi vendégjátékról van szó, hanem szervezett pedagógiai-kulturális munkáról.

– Minden alkalommal húsz-harminc alkotó és előadó utazik le a témanapra. Ezeken a napokon mi tartjuk az órákat, egy-egy nagyobb iskolában hatvan-hetven programelem is megvalósul. A programmal elért középiskolások száma februárban eléri a hetvenötezret, amit hatalmas eredménynek tartunk, hiszen az elérés itt aktív részvételt jelent

– fogalmaz Héjja Gábor.

A program hosszú távú célja a középiskolások minél szélesebb körének elérése. Ezért is született meg a DráMa mindenkinek projekt, amely oktatási tartalmai az idei évtől elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon. Ebben huszonöt irodalmi klasszikust dolgoztak fel. Az interaktív oktatási csomagban szerepel mindegyikhez egy egész óra menetét tartalmazó óravázlat, huszonöt animációs kisfilm, amelyek befogadhatóbbá teszik a műveket a fiatal generáció számára, valamint mindegyikhez tartozik egy-egy kiadvány, amely az órán megszerzett élményt mélyíti és gazdagítja. – Jelenleg közel négyszázezer középiskolás fiatal tanul a hazai intézményekben, bízunk benne, hogy jelentős részükhöz eljutunk – teszi hozzá az alprogram vezetője.

– A KultUp abban segít, hogy a színház közös tér legyen, ahol a diák értelmező, reflektáló résztvevő. Ez ma legalább annyira pedagógiai kérdés, mint művészeti

– hangsúlyozza. A programban létrejövő előadások és foglalkozások, például az Édes Anna, a Toldi és számos további programelem nem egyszerűen „jól sikerült produkciók”, hanem tanulási modellek, amelyekből következő fejlesztések építhetők.