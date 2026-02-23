dicapriohamnetBAFTA

DiCaprio is győzedelmeskedett a BAFTA-díjátadó gálán

Az Egyik csata a másik után és a Bűnösök taroltak a Brit Filmakadémia idei gáláján.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 7:45
Fotó: (Fotó: PA) Forrás: Bors
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Átadták a BAFTA-díjakat idén is, ami az angol Oscarnak felel meg. A díjátadó több meglepetéssel is szolgált: András herceg botránya ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné megjelentek az eseményen, amit a brit sajtó bátor és példaértékű cselekedetként írt le – írja a Bors.

bafta
BAFTA-díjak

A díjazott filmek között nagyjából bejött a papírforma; Leonardo DiCaprio „temus forradalmárát” bemutató Egyik csata a másik után hatalmasat ment, de mellette az év legmeglepőbb sikerfilmje, a rekordmennyiségű, 16 Oscarra jelölt Bűnösök alkotói is rengeteg díjat vittek el. A technikai elismerésekben a Netflix Frankensteinje vitte a prímet.

BAFTA 2026 díjazottak: 

  • Legjobb film: Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson) 
  • Legjobb brit film: Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell) 
  • Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás: My Father’s Shadow
  • Legjobb gyerek vagy családi film: Boong
  • Legjobb idegennyelvű film: Érzelmi érték
  • Legjobb dokumentumfilm: Mr. Nobody Against Putin
  • Legjobb animációs film: Zootropolisz 2
  • Legjobb rendező: Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
  • Legjobb eredeti forgatókönyv: Bűnösök
  • Legjobb női főszereplő: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Legjobb férfi főszereplő: Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története)
  • Legjobb női mellékszereplő: Wunmi Mosaku (Bűnösök) 
  • Legjobb férfi mellékszereplő: Sean Penn (Egyik csata a másik után)
  • Legjobb szereplőgárda: I Swear: John Davidson igaz története
  • Legjobb operatőri munka: Egyik csata a másik után

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu