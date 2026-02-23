DiCaprio is győzedelmeskedett a BAFTA-díjátadó gálán

Átadták a BAFTA-díjakat idén is, ami az angol Oscarnak felel meg. A díjátadó több meglepetéssel is szolgált: András herceg botránya ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné megjelentek az eseményen, amit a brit sajtó bátor és példaértékű cselekedetként írt le – írja a Bors.
A díjazott filmek között nagyjából bejött a papírforma; Leonardo DiCaprio „temus forradalmárát” bemutató Egyik csata a másik után hatalmasat ment, de mellette az év legmeglepőbb sikerfilmje, a rekordmennyiségű, 16 Oscarra jelölt Bűnösök alkotói is rengeteg díjat vittek el. A technikai elismerésekben a Netflix Frankensteinje vitte a prímet.
BAFTA 2026 díjazottak:
- Legjobb film: Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson)
- Legjobb brit film: Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell)
- Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás: My Father’s Shadow
- Legjobb gyerek vagy családi film: Boong
- Legjobb idegennyelvű film: Érzelmi érték
- Legjobb dokumentumfilm: Mr. Nobody Against Putin
- Legjobb animációs film: Zootropolisz 2
- Legjobb rendező: Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
- Legjobb eredeti forgatókönyv: Bűnösök
- Legjobb női főszereplő: Jessie Buckley (Hamnet)
- Legjobb férfi főszereplő: Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története)
- Legjobb női mellékszereplő: Wunmi Mosaku (Bűnösök)
- Legjobb férfi mellékszereplő: Sean Penn (Egyik csata a másik után)
- Legjobb szereplőgárda: I Swear: John Davidson igaz története
- Legjobb operatőri munka: Egyik csata a másik után
