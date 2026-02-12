A busójárás hazánk egyik legrégebbi, egyik legismertebb és legnépszerűbb néphagyománya. Esetleg részt vett már rajta, vagy csak szeretne? Válaszoljon kérdéseinkre és megtudja a választ!
Az Isten szava pajzs a haza és az egyház csendes harcosai előtt tiszteleg
Horváth Béla új beszélgetőkönyve valósággal felvértezi az olvasót ateisztikus, életellenes nézetektől fertőzött világunkban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!