Prostitúcióra való felbujtás miatt indítottak eljárást a Reszkessetek, betörők! sztárja ellen

A Reszkessetek, betörők! sztárja ellen prostitúcióra való felbujtás és visszaélés miatt indítottak eljárást egy tavaly decemberi incidens miatt. A Ventura megyei ügyészség végül ejtette a Daniel Stern elleni vádakat – írja a People.

2026. 02. 08. 18:00
Daniel Stern Fotó: 20th Century Fox
„A vádlott megtette, amit meg kellett tennie. Befejezte a szükséges képzési programot, emiatt ejtették az ellene felhozott vádakat. Ez bevett gyakorlat és eljárás az első alkalommal elkövetett, prostitúcióval összefüggő bűncselekmények esetében” – közölte az ügyészség képviselője.

Daniel Stern (Fotó:Getty Images/ Matt Winkelmeyer)

A portál szerint Daniel Stern ügyvédje arról beszélt, hogy elégedettek az ügyészség döntésével. 

A színészt állítólag egy kaliforniai motelben, december 10-én állították elő, majd elengedték. Januárban emeltek volna vádat ellene, de végül megszüntették az eljárást. 

Stern az 1990-es Reszkessetek, betörők! című vígjátékban alakította Marv Murchins szerepét Macaulay Culkin és Joe Pesci partnereként. A Chris Columbus rendezte film folytatása, a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című vígjáték két évvel később került a mozikba, szintén Stern közreműködésével.

 

