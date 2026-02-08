Prostitúcióra való felbujtás miatt indítottak eljárást a Reszkessetek, betörők! sztárja ellen

„A vádlott megtette, amit meg kellett tennie. Befejezte a szükséges képzési programot, emiatt ejtették az ellene felhozott vádakat. Ez bevett gyakorlat és eljárás az első alkalommal elkövetett, prostitúcióval összefüggő bűncselekmények esetében” – közölte az ügyészség képviselője.
A portál szerint Daniel Stern ügyvédje arról beszélt, hogy elégedettek az ügyészség döntésével.
A színészt állítólag egy kaliforniai motelben, december 10-én állították elő, majd elengedték. Januárban emeltek volna vádat ellene, de végül megszüntették az eljárást.
Stern az 1990-es Reszkessetek, betörők! című vígjátékban alakította Marv Murchins szerepét Macaulay Culkin és Joe Pesci partnereként. A Chris Columbus rendezte film folytatása, a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című vígjáték két évvel később került a mozikba, szintén Stern közreműködésével.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!