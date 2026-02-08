Prostitúcióra való felbujtás miatt indítottak eljárást a Reszkessetek, betörők! sztárja ellen

„A vádlott megtette, amit meg kellett tennie. Befejezte a szükséges képzési programot, emiatt ejtették az ellene felhozott vádakat. Ez bevett gyakorlat és eljárás az első alkalommal elkövetett, prostitúcióval összefüggő bűncselekmények esetében” – közölte az ügyészség képviselője.

Daniel Stern (Fotó:Getty Images/ Matt Winkelmeyer)

A portál szerint Daniel Stern ügyvédje arról beszélt, hogy elégedettek az ügyészség döntésével.

A színészt állítólag egy kaliforniai motelben, december 10-én állították elő, majd elengedték. Januárban emeltek volna vádat ellene, de végül megszüntették az eljárást.