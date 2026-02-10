Rendkívüli

Elkelt az Ecce Homo, az olasz állam vásárolta meg

Elkelt az Ecce Homo, az olasz állam vásárolta meg

Olaszország megvásárolta Antonello da Messina 1460-ban készült Ecce Homo című kisméretű festményét, mielőtt az olasz reneszánsz egyik legnagyobb mesterének korai alkotása kalapács alá került volna New Yorkban - erősítette meg a Sotheby's hétfőn, miután a néhai műkritikus, Federico Zeri által létrehozott alapítvány bejelentette a vásárlást.

2026. 02. 10. 9:00
Forrás: lospecialegiornale.it
A magánmegrendelő számára készült kisméretű festmény, amelynek egyik oldalán az Ecce Homo, a másikon pedig Szent Jeromos látható, 14,9 millió dollárért (4,7 milliárd forint) került az olasz kulturális tárca birtokába a Múzeumi Főigazgatóság közreműködésével.

A kétoldalú festmény egyik oldalán az Ecce Homo, a másikon a sivatagban vezeklő Szent Jeromos látható (Forás: artribune.com)

 

 

A mű az árverésen becslések szerint 10-15 millió dollárért kelt volna el, de az olasz állam még az árverés előtt megvásárolta.

 

– közölte az alapítvány, emlékeztetve, hogy Federico Zeri volt az első, aki a művet Messinának tulajdonította. David Pollock, a Sotheby's New York-i Régi Mester Részlegének vezetője az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta: a Krisztust a töviskoszorúval történt megkoronázás után, kötéllel a nyakában közvetlenül a keresztre feszítés előtt ábrázoló mű rendkívüli gyötrelmet ábrázol. 

„A nyers érzelem, amelyet a művész az alaknak tulajdonít, nagyon emberi, erős, és testileg is szomorú” – mondta. Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter megerősítette az Antonello da Messina által festett, Sotheby's által hitelesített festmény megvásárlását.

Ez nagy kulturális jelentőségű tranzakció: pár napot vártunk a bejelentése előtt, hogy időt adjunk az illetékes hatóságoknak a vásárlásról szóló szerződés regisztrálásához 

– mondta a miniszter. Hozzátette: a mű a XV. századi Itália művészeti panorámájának egyedi példánya, fontos eleme a kulturális örökségünk kibővítésére és gazdagítására irányuló stratégiánknak, hogy elérhetővé tegyük az olasz állampolgárok és az egész világból érkező látogatók számára.

 

 

 

