Feladta a harcot a Dawson és a haverok sztárja

Elment az idehaza is jól ismert Dawson és a haverok című ifjúsági drámasorozatban sztárja, a 48 éves James Van Der Beek. A színész 2024 végén fedte fel, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd. Akkor a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy a nehéz diagnózis ellenére optimista marad.

Fotó: People.com

Alig néhány héttel a diagnózis bejelentése után Van Der Beek máris másokon igyekezett segíteni, hogy felhívja a figyelmet a prosztata-, hererák- és vastagbélrák-szűrések, valamint a kutatások fontosságára. A színész végig hősiesen küzdött a kórral szemben, drámaian le is fogyott, de szerdán feladta a harcot.

Felesége, Kimberly Van Der Beek így emlékezett meg férjéről:

Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt. Utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg. Sok megosztanivalónk van még az utolsó kívánságaival, az emberiség iránti szeretetével és az idő szentségével kapcsolatban. Ennek is eljön majd az ideje. Most azonban békés magánéletet kérünk, miközben gyászoljuk szerető férjünket, apánkat, fiunkat, testvérünket és barátunkat.

James Van Der Beek az 1990-es évek végén vált világhírűvé a Dawson és a haverok címszereplőjeként, de később olyan alkotásokban is emlékezeteset alakított, mint a Prérifarkas Blues, a Sikoly és a Ne bízz a ribiben.

Az elmúlt két évtizedben számos népszerű sorozatban vállalt visszatérő szerepet, feltűnt például az Így jártam anyátokkal, a Tuti gimi (One Tree Hill) és a Pose epizódjaiban is.