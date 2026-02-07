Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

HobomtvaFöldes László (Hobo)portréfilmHobo Blues Band

Így készült a Hobo-film – kulisszatitkok az M2 Petőfi TV műsorán

A Dunán országos televíziós premierként látható február 13-án este – a Petőfi Zenei Díj életműdíjával elismert Földes László Hobo 80. születésnapján – a Hobo 80 – Úton lenni boldogság című film. A bemutató előtt, február 8-án 22 órától az M2 Petőfi TV műsorán nézhetik meg a kivételes életmű előtt tisztelgő roadmovie forgatásának kulisszatitkait összefoglaló, Úton lenni boldogság – Így készült a Hobo-film című alkotást.

Dani Áron
Forrás: MTVA2026. 02. 07. 6:46
Földes László Hobo hamarosan betölti a 80. életévét. Forrás: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt
Földes László Hobo hamarosan betölti a 80. életévét. Forrás: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Sohasem álltam meg, most is úton vagyok. Annyi a különbség a régi időkhöz képest, hogy van hová hazatérnem” – mondja a Kossuth-díjas Hobo a werkfilmben. A február 8-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n látható Úton lenni boldogság – Így készült a Hobo-film című werk másfél év forgatásának esszenciája, amely végigkíséri Hobót koncerteken, fellépéseken, beszélgetéseken, próbákon és utazásokon át. Egy olyan alkotói folyamat rajzolódik ki, amelynek középpontjában egy megalkuvásmentes művész áll – és azok az emberek, akik mellette haladnak vagy haladtak ezen az úton.

Földes László Hobo Forrás: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt
Földes László Hobo Forrás: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Hobo 80 – Úton lenni boldogság

Szederkényi Olga rendező szerint a film mesélési módját Hobo személyisége alakította: gondolkodó, mégis humorral oldott, tragédiát és derűt egyszerre vállaló történet született. A zenei dimenzióról Madarász Gábor zenei rendező beszél, Csáky Attila producer pedig igazi road movie-ként írja le a filmet: nagy utazás térben, időben, műfajban és emberi kapcsolatokban. Hobo vall nehéz gyerekkoráról, arról, hogy általános iskolásként többször megszökött otthonról, és őszintén beszél a kiszolgáltatottságról, csavargásának történetéről. „Előttem nem járt senki ezen az úton, és utánam sem jönnek. Amit csinálok és csináltam, mindig fontosabbnak tartottam saját magamnál” – mondja Hobo. A film előzetes megtekinthető itt:

A werkfilmben megszólalnak pályatársak és barátok is: többek között Charlie, Vitáris Iván, Lukács László, Nyerges András, Vidnyánszky Attila és Póka Judit – mindannyian más-más nézőpontból rajzolják meg azt az életutat, amelyben zene, irodalom, színház és történelem fonódik össze.

Földes László Hobo, a magyar blues- és rockzene megkerülhetetlen alakja, február 13-án ünnepli 81. születésnapját. 

A tavalyi kerek évforduló tiszteletére a közmédia Hobo 80 dalpályázatot hirdetett, amelynek eredményhirdetése a napokban volt: a Day By Day zenekar feldolgozása lett a győztes pályamű. Az NFI támogatásával, a SanzonFilm és az MTVA koprodukciójában, a Bluesfilm gyártásában elkészült továbbá a Hobo 80 – Úton lenni boldogság című alkotás, amelyet a Duna Televíziómutat be a születésnapon.

  • A ráhangolódást a február 6-án 22:15-től látható a Kopaszkutya, az 1981-ben készült Kőbánya Blues Bandről szóló kultuszfilm segíti az M5-ön.
  • A közmédiában látható lesz még a premier hétvégén az M2 Petőfi TV-n február 13-án 23:30-tól a Petőfi Zenei Díj – életműgála Hobo című műsor.
  • Valamint az M5 Nagyok című portréműsora is az énekessel, február 13-án 17:55- től.
  • Majd ennek folytatása február 17-én 17:55-től.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekreformátus egyházak világközösség

Református szakítópróba

Faggyas Sándor avatarja

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu