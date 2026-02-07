Így készült a Hobo-film – kulisszatitkok az M2 Petőfi TV műsorán

„Sohasem álltam meg, most is úton vagyok. Annyi a különbség a régi időkhöz képest, hogy van hová hazatérnem” – mondja a Kossuth-díjas Hobo a werkfilmben. A február 8-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n látható Úton lenni boldogság – Így készült a Hobo-film című werk másfél év forgatásának esszenciája, amely végigkíséri Hobót koncerteken, fellépéseken, beszélgetéseken, próbákon és utazásokon át. Egy olyan alkotói folyamat rajzolódik ki, amelynek középpontjában egy megalkuvásmentes művész áll – és azok az emberek, akik mellette haladnak vagy haladtak ezen az úton.

Földes László Hobo Forrás: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Hobo 80 – Úton lenni boldogság

Szederkényi Olga rendező szerint a film mesélési módját Hobo személyisége alakította: gondolkodó, mégis humorral oldott, tragédiát és derűt egyszerre vállaló történet született. A zenei dimenzióról Madarász Gábor zenei rendező beszél, Csáky Attila producer pedig igazi road movie-ként írja le a filmet: nagy utazás térben, időben, műfajban és emberi kapcsolatokban. Hobo vall nehéz gyerekkoráról, arról, hogy általános iskolásként többször megszökött otthonról, és őszintén beszél a kiszolgáltatottságról, csavargásának történetéről. „Előttem nem járt senki ezen az úton, és utánam sem jönnek. Amit csinálok és csináltam, mindig fontosabbnak tartottam saját magamnál” – mondja Hobo. A film előzetes megtekinthető itt:

A werkfilmben megszólalnak pályatársak és barátok is: többek között Charlie, Vitáris Iván, Lukács László, Nyerges András, Vidnyánszky Attila és Póka Judit – mindannyian más-más nézőpontból rajzolják meg azt az életutat, amelyben zene, irodalom, színház és történelem fonódik össze.

Földes László Hobo, a magyar blues- és rockzene megkerülhetetlen alakja, február 13-án ünnepli 81. születésnapját.

A tavalyi kerek évforduló tiszteletére a közmédia Hobo 80 dalpályázatot hirdetett, amelynek eredményhirdetése a napokban volt: a Day By Day zenekar feldolgozása lett a győztes pályamű. Az NFI támogatásával, a SanzonFilm és az MTVA koprodukciójában, a Bluesfilm gyártásában elkészült továbbá a Hobo 80 – Úton lenni boldogság című alkotás, amelyet a Duna Televíziómutat be a születésnapon.