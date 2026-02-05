indiapuskinmozi

Éneklő indiai macsók lepik el a Puskint

Visszatér az indiai filmfesztivál Budapest. Az indiai nagykövetség közleményében kiemelik, hogy eseményükkel az indiai mozi varázsát, energiáját és lehengerlő történetmesélését szeretnék bemutatni a hazai közönségnek. A fesztivál ideje alatt – 2026. február 27-től március 1-jéig – ingyenes vetítéssel várják az érdeklődőket a Puskin mozi Metropolis termében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 16:29
Az RRR című indiai film nagyot szólt a Netflixen Forrás: TMDb
Az idei indiai filmfesztivál Budapest érdekes válogatást kínál olyan kortárs és díjnyertes indiai filmekből, melyek India kulturális sokszínűségét és társadalmi problémáit mutatják be. A kiemelkedő látványvilágtól az inspiráló valós történetekig és elgondolkodtató drámákig a fesztivál különleges filmes utazást ígér a magyar közönségnek.

India
Az Indiai Filmfesztivál Budapest programja

India magyarországi nagykövete hangsúlyozta, hogy az indiai filmfesztivál az indiai nagykövetség azon törekvéseinek része, amelyek célja az India és Magyarország közötti kulturális együttműködés elmélyítése és az emberi kapcsolatok ösztönzése a filmek univerzális nyelvén keresztül. Emellett meghívja a magyarországi filmrajongókat és a nagyközönséget annak érdekében, hogy megismerhessék India élénk kultúráját és történetmesélő hagyományát. 

A fesztivál 10. kiadása az indiai filmek iránti növekvő magyarországi érdeklődésre épül. A magyar feliratos vetítések a filmrajongók és a nagyközönség számára egyaránt látogathatók lesznek.

Az előzetes jegyfoglalás 2026. február 12-től kezdődik. A jegyeket személyesen kell átvenni a Puskin mozi jegypénztárában.

 

