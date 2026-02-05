Éneklő indiai macsók lepik el a Puskint

Az idei indiai filmfesztivál Budapest érdekes válogatást kínál olyan kortárs és díjnyertes indiai filmekből, melyek India kulturális sokszínűségét és társadalmi problémáit mutatják be. A kiemelkedő látványvilágtól az inspiráló valós történetekig és elgondolkodtató drámákig a fesztivál különleges filmes utazást ígér a magyar közönségnek.

Az Indiai Filmfesztivál Budapest programja

India magyarországi nagykövete hangsúlyozta, hogy az indiai filmfesztivál az indiai nagykövetség azon törekvéseinek része, amelyek célja az India és Magyarország közötti kulturális együttműködés elmélyítése és az emberi kapcsolatok ösztönzése a filmek univerzális nyelvén keresztül. Emellett meghívja a magyarországi filmrajongókat és a nagyközönséget annak érdekében, hogy megismerhessék India élénk kultúráját és történetmesélő hagyományát.

A fesztivál 10. kiadása az indiai filmek iránti növekvő magyarországi érdeklődésre épül. A magyar feliratos vetítések a filmrajongók és a nagyközönség számára egyaránt látogathatók lesznek.

Az előzetes jegyfoglalás 2026. február 12-től kezdődik. A jegyeket személyesen kell átvenni a Puskin mozi jegypénztárában.