Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Jókai Mórbicentenáriumközmédia

Író, festő, jós, kardforgató, gourmet, kertész, csigagyűjtő – Mi nem volt Jókai?

A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta február 18-án, Jókai Mór születésnapján ünnepeljük a magyar széppróza napját. A mai napon a 201 éve született írófejedelemre emlékezünk, s ez azt is jelenti, hogy elérkeztünk a Jókai-bicentenárium lezárásához. A jubileumi évben országszerte számos programmal idézték meg a legmagyarabb író alakját: elindult például egy 33 részes, igen informatív cikksorozat Sal Endre tollából. Ezek a kis etűdök – amelyek a Jókai harmincháromszor címmel kötetben is megjelentek – közelebb hozzák az olvasókhoz Jókai mindennapjait, gondolatait, küzdelmeit, örömeit. Olyan arcát mutatják meg, amely ritkán látható: az embert. A magyar széppróza napja alkalmából ezekből az írásokból szemezgetünk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 8:07
Jókai Mór svábhegyi villája kertjében Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 200jokai.hu oldalon közzétett írások Jókai életének kevésbé ismert rétegeit tárják fel, tág spektrumban ábrázolva a nemzetéért aggódó forradalmárt, a vérbeli regényírót, a karikaturistát és a természet, sőt a csigák szerelmesét.

Jókai és a festészet

Az írások egyikéből megtudjuk például, hogy Jókai kezdetben a festőművészettel kacérkodott. Idősebb korábban így írt erről: 

Éppen olyan hevítő vágyat éreztem a festészet, mint a költészet iránt.

„Jókai, ha nem is olyan intenzitással, mint fiatalon, de egész életében festett. Balatonfüreden, a Svábhegyen, ahol éppen kedve támadt. Mellette a noteszébe is sűrűn készített ceruzarajzokat” – írja a cikkében Sal Endre. 

Jókai Mór önarcképe, amelyet 18 éves korában festett. Forrás: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

 

Jókai és a konyha

Jókai szenvedélyesen szerette a magyar konyhát. Sosem főzött, ugyanakkor karmesterként vezényelt a tűzhelynél, és a halála pillanataiban is a kedvenc körmös bablevesét emlegette, derül ki Sal Endre írásából. 1862-ben, a Vasárnapi Újságban Jókai hitet tett a magyar gasztronómia mellett, és azt szorgalmazta, jelenjen meg nemzeti szakácskönyv. Megtudjuk, hogy kedvenc étele a kolozsvári töltött káposzta, másodiknak pedig a szegedi paprikás halat jelölte meg. De ott volt a listán a komáromi halászlé, és a kedvencei közé tartozott a tordai aranygaluska, a haricskapuliszka és a debreceni kolbász is.

Jókai a hortobágyi csárdánál 1889-ben. Forrás: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

 

Jókai és a párbaj

A fiatal Jókai kiváló kardforgató hírében állt, tudjuk meg a következő cikkből. Ahogy az újságok írták: „Egyike a legügyesebb vívóknak, s abban az időben szemmérték, ruganyosság és izomereje is megvolt.” Jókai élete során két párbajt vívott, ezekre így emlékezett:

Magamnak két párbajom volt: pisztolypárbaj Pulszky Ferenccel és kardpárbajom Bulyovszky Gyulával. Mindkettő szerkesztői tevékenységem közben támadt. Mindkét esetben egyik munkatársam okozta a bajt, de mikor az urakat ahhoz utasítottam, engem sértettek meg, és így nem tehettem egyebet, minthogy az urakat én provokáltam.

 

Jókai és a csigagyűjtemény

A cikksorozatból az is kiderül, hogy Jókai mindent tudott a tengeri csigákról, amelyeket egy üveges szekrényben tartott a dolgozószobájában. Még egy tudományos alaposságú regényt is írt a csigákról. A Magyar Szemle így fogalmazott a kritikájában: „Jókai Mór a csigákról szóló regényében a tudomány és képzelet oly bámulatos szövedékét nyújtja, aminőre kevés példát tudunk a világirodalomban.” 

Jókai Mór dolgozószobája, az üvegszekrényben a csigagyűjtemény. Fotó: Arcanum/Vasárnapi Újság

Ha valaki vendégségbe ment hozzá, a többi kedves tárgya mellett a csigásszekrény előtt is hosszan értekezett a gyűjteményéről. A különleges csigák a szekrényben pihentek, kivenni nem szabadott őket, amikor pedig Jókai új lakásba költözött, személyesen csomagolta be több rétegű selyempapírba a csigákat, és ő helyezte el dobozokba is – olvasható Sal Endre cikkében.

Ha további érdekességeket szeretne megtudni az írófejedelemről, böngéssze a 200jokai.hu oldalt!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu