Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Békemenetről, Ukrajna titkosszolgálati akciójáról és a háborún nyerészkedő tiszásokról is beszélt.

2026. 02. 18. 7:31
Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
– Háború vagy béke, ez a választás tétje, éppen ezért mindenkire számítunk március 15-i Békemeneten – mondta Menczer Tamás, megjegyezve, hogy kissé szánalmas, hogy Magyar Péter egy ellentüntetést szervezett a jobboldali eseményre. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egyre többen látják az igazságot a Tisza elnökével kapcsolatban, minden nap van valaki, aki elmondja, hogy Brüsszelnek engedelmeskednek, majd jön Kapitány István és Bujdosó Andrea, akik elmondják, hogy leválasztanak minket az orosz olajról.

 

Be akarnak minket nyomni a háborúba

Arról, hogy a Barátság kőolajvezeték kiszáradt, és hetek óta nem jön olaj Zelenszkij döntése miatt, Menczer Tamás úgy vélekedett, az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán állnak. – Politikai okok miatt támadják Magyarországot, bele akarnak minket nyomni a háborúba, azt akarják, hogy küldjük el a pénzünket, és mondjunk igent az EU-s tagságukra is, de ez nem fog menni, nem engedünk Zelenszkijnek – húzta alá. Mint mondta,

van egy összejátszás Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között a magyar nemzeti érdeket védő Orbán Viktorral szemben.

2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül
 

Tisztázták, az energiabiztonság azt jelenti, hogy minél több útvonalon tud vásárolni egy ország, annál nagyobb az energiabiztonság, nem szabad, hogy egyetlen vezetéknek legyünk kiszolgáltatva. – Az Adria vezeték nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát, nagyon hamar bedőlt, amikor ezzel próbálkoztak. Az orosz olaj és földgáz, a magyar energiamixben minden szám azt mutatja, hogy nem pótolható. Senki se veszélyeztesse az energiabiztonságot, Zelenszkij és Bujdosó Andrea se  – közölte Menczer.

 

Ezért támogatják a multik emberei a Tiszát

 – Tizenötezermilliárd ok van arra, hogy megjelent a Tiszánál Kapitány István és Bujdosó Andrea, na és persze Kármán András, hiszen a kormány ennyit vont el 2010 óta a bankoktól, multiktól. Ezért jelentek meg a Tiszánál. Ha jönne a Tisza, akkor a bankadó megszűnne, az energiacégek adóit megszüntetnék, a multik adóját megszüntetnék, helyette viszont a magyar családok fizetnek majd a megszorítások árán – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a Shell-részvények az égbe lőnének, ha a Tisza leválasztana minket az orosz olajról, mi pedig fizethetnénk az ezerforintos benzint. 

Ők nem a szavazóikat képviselik, hanem a megbízóikat, nincs helyük a magyar közéletben

 – közölte.

 

Mindent az emberekkel fizettetnének meg

A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, több mint 12 ezer részvénye van Bujdosó Andreának. – Amikor valaki megkérdezi, hogy lehet az, hogy azon a politikán, amit folytatnak, azon jól keresnek, az a válasz, hogy ehhez senkinek semmi köze. Hogy engedheti ezt meg magának? – tette fel a kérdést.

Menczer Tamás megjegyezte, Kapitány István szemlélete az, hogy mindenért az emberek fizetnek majd meg, nem segítenek semmit. – Kapitány István mindig is azon dolgozott, hogy elvegye a pénzt. Ha az ország a Tisza keze alá kerülne, Kapitány István ugyanúgy azon dolgozna, hogy az emberek pénzét elvegye – vélekedett.

 

A nagybevásárlást se lehet Magyar Péterre bízni

Magyar Péter szobabotrányáról Menczer Tamás arról beszélt, Magyar Péterre a hétvégi nagybevásárlást sem bíznánk rá szívesen. – Ha megnézzük, hogy miről beszél a magyarázkodó videójában, és mondjuk igaz, akkor is láthatjuk, hogy mennyire felelőtlen és hülye. Persze a szemtanúk és Vogel Evelin szerint sem úgy volt, hogy Magyar Péter ezt állítja, a Tisza elnöke pontosan tudta, hogy egy drogos buliba ment – mondta.

szoba, Magyar Péter
 

Menczer Tamás mindenki figyelmébe ajánlotta azt a paródiát, amelyet Dopeman készített Magyar Péter magyarázkodásáról. A müncheni sörözőben kitört botránnyal kapcsolatban a kommunikációs igazgató közölte:

ahol kocsma van, ahol pia van, ott Magyar Péter bajba kerül.

 

Ez fáj az ellenzéknek

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor kormányfő megbeszélésével kapcsolatban kiderült, nagyon fáj az ellenzéknek, hogy hazánknak van egy komoly barátja, akinek az az érdeke, hogy maradjon a nemzeti kormány.

Menczer Tamás emlékeztetett, kiderült, hogy igenis létezik a szankciómentesség, és szükség esetén igenis rendelkezésre áll az amerikai védőpajzs. – Mindkettő azért létezik, mert Orbán Viktor kijárta. Azért tudta kijárni, mert kiváló a személyes kapcsolata Donald Trump amerikai elnökkel – mutatott rá Menczer Tamás, hozzátéve: addig van a mentesség, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök. A politikus rámutatott: enélkül a rezsicsökkentést sem lehet megvédeni.

 

Nem értik a nemzeti politikát

A baloldali kritikákkal kapcsolatban Menczer Tamás úgy fogalmazott: mindig csodálattal olvassa, amikor volt SZDSZ-esek akarják megmondani, hogy hogyan kell politikát csinálni. – Az ő pártjuk az, amelyiket a választók már kidobtak a történelem szemétdombjára – mondta a politikus. Úgy vélte, a politikai ellenfeleik nem értik, hogy mit csinál a nemzeti kormány, azaz hogy nem idegen, hanem magyar érdeket szolgálnak. – Ezt hívják szuverenitásnak – mondta Menczer Tamás. Szerinte a Tisza Párt sem érti ezt, hiszen ők Weber fenekében vannak.

 

A nemzeti petícióval egységet mutathatunk

A nemzeti petícióval kapcsolatban Menczer Tamás kijelentette: egységet kell mutatni. Orbán Viktornak erőt adnak a magyar emberek, ha kitöltik a petíciót, a miniszterelnök elmondhatja, hogy ő nem a kormány álláspontját képvisel, hanem a magyar emberekét. – Ezért kell nemet mondani mind a három kérdésben – közölte a kommunikációs igazgató.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

 

