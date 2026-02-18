Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

– Háború vagy béke, ez a választás tétje, éppen ezért mindenkire számítunk március 15-i Békemeneten – mondta Menczer Tamás, megjegyezve, hogy kissé szánalmas, hogy Magyar Péter egy ellentüntetést szervezett a jobboldali eseményre. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egyre többen látják az igazságot a Tisza elnökével kapcsolatban, minden nap van valaki, aki elmondja, hogy Brüsszelnek engedelmeskednek, majd jön Kapitány István és Bujdosó Andrea, akik elmondják, hogy leválasztanak minket az orosz olajról.

Be akarnak minket nyomni a háborúba

Arról, hogy a Barátság kőolajvezeték kiszáradt, és hetek óta nem jön olaj Zelenszkij döntése miatt, Menczer Tamás úgy vélekedett, az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán állnak. – Politikai okok miatt támadják Magyarországot, bele akarnak minket nyomni a háborúba, azt akarják, hogy küldjük el a pénzünket, és mondjunk igent az EU-s tagságukra is, de ez nem fog menni, nem engedünk Zelenszkijnek – húzta alá. Mint mondta,

van egy összejátszás Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között a magyar nemzeti érdeket védő Orbán Viktorral szemben.

Tisztázták, az energiabiztonság azt jelenti, hogy minél több útvonalon tud vásárolni egy ország, annál nagyobb az energiabiztonság, nem szabad, hogy egyetlen vezetéknek legyünk kiszolgáltatva. – Az Adria vezeték nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát, nagyon hamar bedőlt, amikor ezzel próbálkoztak. Az orosz olaj és földgáz, a magyar energiamixben minden szám azt mutatja, hogy nem pótolható. Senki se veszélyeztesse az energiabiztonságot, Zelenszkij és Bujdosó Andrea se – közölte Menczer.

Ezért támogatják a multik emberei a Tiszát

– Tizenötezermilliárd ok van arra, hogy megjelent a Tiszánál Kapitány István és Bujdosó Andrea, na és persze Kármán András, hiszen a kormány ennyit vont el 2010 óta a bankoktól, multiktól. Ezért jelentek meg a Tiszánál. Ha jönne a Tisza, akkor a bankadó megszűnne, az energiacégek adóit megszüntetnék, a multik adóját megszüntetnék, helyette viszont a magyar családok fizetnek majd a megszorítások árán – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a Shell-részvények az égbe lőnének, ha a Tisza leválasztana minket az orosz olajról, mi pedig fizethetnénk az ezerforintos benzint.

Ők nem a szavazóikat képviselik, hanem a megbízóikat, nincs helyük a magyar közéletben

– közölte.

Mindent az emberekkel fizettetnének meg

A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, több mint 12 ezer részvénye van Bujdosó Andreának. – Amikor valaki megkérdezi, hogy lehet az, hogy azon a politikán, amit folytatnak, azon jól keresnek, az a válasz, hogy ehhez senkinek semmi köze. Hogy engedheti ezt meg magának? – tette fel a kérdést.