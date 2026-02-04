Rendkívüli

jonah hillfogyásátváltozás

Rá sem lehet ismerni A Wall Street farkasa sztárjára – új külseje sokkolta a rajongókat + videó

Kopasz fejjel és ősz szakállal tér vissza Jonah Hill: A Wall Street farkasa sztárja szinte felismerhetetlen az Apple TV készülő filmje, az Outcome frissen nyilvánosságra került jelenetében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:02
Jonah Hill ismét meglepte a közönséget: A Wall Street farkasa sztárja szinte alig felismerhető az Apple TV-nek készülő filmje, az Outcome egyik frissen nyilvánosságra került jelenetében − írja a Page Six.

A 42 éves színész kopasz fejjel és ezüstszürke szakállal tűnik fel egy képen, ahol Keanu Reeves vállára teszi a kezét. 

Jonah Hill nemcsak szerepel a filmben, hanem annak írója és rendezője is, partnerei pedig Reeves mellett Cameron Diaz és Matt Bomer. 

Bár már tavaly ősszel feltűnt látványos fogyása, az új képek még így is sokkolták a rajongókat.

Az Outcome alaptörténete: Reef Hawk, Hollywood egykori gyereksztárja – aki már hatéves kora óta a filmipar kirakatfigurája – kénytelen szembenézni saját problémáival és jóvátenni múltbeli hibáit, miután egy bizarr, a múltjából előkerült videóval zsarolják meg. Reeves alakítja a főhőst, Hill pedig egy krízisügyvéd szerepében tűnik fel.

Hill szerint a történet a közösségi média hatásairól szól:

Túl sokat foglalkozunk azzal, mit gondolnak rólunk idegenek, ahelyett hogy azok véleményére figyelnénk, akik igazán ismernek minket.

Az Outcome mellett idén a Cut Off is érkezik Kristen Wiiggel – Jonah Hill ezúttal is főszereplőként és rendezőként jegyzi a filmet. Az alkotásban olyan hírességek tűnnek fel, mint Martin Scorsese, Susan Lucci, David Spade, Roy Wood Jr. és Kaia Gerber.

Borítókép: Jonah Hill így nézett ki 2021-ben (Forrás: Getty Images)

 

