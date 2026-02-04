Rá sem lehet ismerni A Wall Street farkasa sztárjára – új külseje sokkolta a rajongókat + videó

Jonah Hill ismét meglepte a közönséget: A Wall Street farkasa sztárja szinte alig felismerhető az Apple TV-nek készülő filmje, az Outcome egyik frissen nyilvánosságra került jelenetében − írja a Page Six.
A 42 éves színész kopasz fejjel és ezüstszürke szakállal tűnik fel egy képen, ahol Keanu Reeves vállára teszi a kezét.
Jonah Hill nemcsak szerepel a filmben, hanem annak írója és rendezője is, partnerei pedig Reeves mellett Cameron Diaz és Matt Bomer.
Bár már tavaly ősszel feltűnt látványos fogyása, az új képek még így is sokkolták a rajongókat.
Az Outcome alaptörténete: Reef Hawk, Hollywood egykori gyereksztárja – aki már hatéves kora óta a filmipar kirakatfigurája – kénytelen szembenézni saját problémáival és jóvátenni múltbeli hibáit, miután egy bizarr, a múltjából előkerült videóval zsarolják meg. Reeves alakítja a főhőst, Hill pedig egy krízisügyvéd szerepében tűnik fel.
Hill szerint a történet a közösségi média hatásairól szól:
Túl sokat foglalkozunk azzal, mit gondolnak rólunk idegenek, ahelyett hogy azok véleményére figyelnénk, akik igazán ismernek minket.
Az Outcome mellett idén a Cut Off is érkezik Kristen Wiiggel – Jonah Hill ezúttal is főszereplőként és rendezőként jegyzi a filmet. Az alkotásban olyan hírességek tűnnek fel, mint Martin Scorsese, Susan Lucci, David Spade, Roy Wood Jr. és Kaia Gerber.
Borítókép: Jonah Hill így nézett ki 2021-ben (Forrás: Getty Images)
