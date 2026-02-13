Hihetetlen: Afrikában is imádják a KFT zenekar örökzöld slágerét

Ruandai gyerekek, mintegy harmincan szerepelnek abban a csütörtökön közzétett videóban, amelyben a KFT együttes Afrika című számát éneklik el magyarul egy afrikai faluban. A kisfilmben az Akagera Kids énekel, a klip megszervezése egy afrikai gyerekeket támogató magyarországi szervezet, a Közel Afrikáért Alapítvány egyik önkéntesének ötlete volt. Az említett klipet itt lehet megtekinteni:

Hogy került a KFT Afrikába?

„Alapítványunk azzal foglalkozik, hogy gyerekeket segít iskolába kerülni a világ olyan helyein, ahol nincs ingyenes oktatás. Ezt magyar támogatóinknak, magánszemélyeknek köszönhetően tudjuk megtenni az afrikai Ruandában és Maliban” – mondta Morris Andrea, a Közel Afrikához Alapítvány egyik alapítója pénteken az MTI-nek.

Az Akagera Good Neighbors egy Ruandában működő civil szervezet, amely szegénységben élő gyerekeket és családokat támogat az Akagera Nemzeti Park közelében. Létrejöttét egy helyi kezdeményezés inspirálta, amelyről Morris Andrea egy ruandai útja során szerzett tudomást, és azóta az ő programjuk is segíti a munkájukat.

Morris Andrea elárulta azt is, hogy a támogató magyar családok egy-egy akagerai utcagyereket támogatnak, az AGN-en keresztül mintegy harminc kiskorút. Maliban is jelen van a Közel Afrikához Alapítvány két helyszínen, összesen mintegy kétszáz magyar támogató segít 250 gyereket havi hatezer forinttal. Ebből a pénzből nemcsak iskolába tudnak járni a gyerekek, hanem jut ebédre, tanszerre, hajvágásra.

A KFT Afrika című slágerét a kint tartózkodó magyar önkéntes, Tóth Szabolcs tanította be magyarul a srácoknak. A Közel Afrikáért Alapítvány 2019-ben indult, a gyerektámogatási program már korábban, 2014-ben. A tizenkét éve zajló tevékenység eredményeként immár tizenhatan jutottak el az egyetemig a magyar családok támogatásával.