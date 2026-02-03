támogatásKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)könyvtárakpályázat

Újabb százmilliók jutnak a könyvtáraknak

Idén is számíthatnak állami támogatásra a hazai könyvtárak, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 175 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást biztosít a könyvtári rendszer működésének megerősítésére – derül ki a tárca lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 17:18
Az Országos Széchényi Könyvtár olvasóterme Forrás: m.oszk.hu
A támogatás elsősorban az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásait, valamint a vármegyei hatókörű városi könyvtárak állományvédelmi feladatait segíti. Ennek köszönhetően az olvasók a jövőben is hozzáférhetnek más könyvtárak dokumentumaihoz, miközben a könyvállomány megőrzése és hosszú távú védelme is biztosított marad.

könyvtár
Az Országos Széchényi Könyvtár épülete. Fotó: Garamvölgyi László

Pályázat könyvtáraknak

A minisztérium hangsúlyozta: 

a könyvtárak nem csupán kölcsönzőhelyek, hanem a kulturális tudás megőrzésének és továbbadásának kulcsszereplői.

A mostani támogatás éppen ezért a rendszer egészét erősíti, az olvasói igények kiszolgálásától az értékes dokumentumok megóvásáig.

A közlemény felidézi, hogy 

az elmúlt másfél évtizedben mintegy 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg Magyarországon, és a kormány a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi beruházást tervez a következő időszakban.

A pályázati felhívás február 3-án jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a könyvtárak már az év elején hozzájuthassanak a forráshoz. Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján érhető el.

A támogatási igények beadásának határideje: február 13., 12 óra.

A minisztérium szerint a cél egyértelmű: biztosítani, hogy a könyvtárak a digitális korszak kihívásai közepette is stabilan működjenek, és továbbra is mindenkinek elérhetővé tegyék a magyar és az egyetemes kultúra értékeit.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

