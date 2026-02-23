Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

Magyar zenetörténeti jelentőségű kéziratra bukkantak a Kodály Intézetben

Kurtág György csodálkozva és meghatottsággal vette kezébe a dokumentumot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 14:03
Fotó: Polyák Attila
Ritka zenetörténeti dokumentum került elő a Zeneakadémia kecskeméti Kodály Intézetében, ahol Kurtág György 1959-ben komponált, opus 2-es jegyzékszámú, Fúvósötös című művének eredeti kottáját fedezte fel az intézet kutatója.

Kurtág 1959-es fúvósötösének kézirata. Forrás: Kodály Intézet

A Kodály Intézet archívuma elsősorban a kodályi életmű kutatóinak és az azt életben tartó alkotó- és előadóművészeknek, oktatóknak a hagyatékát őrzi, így került oda 2021 szeptemberében Eősze László zenetörténészé is, az örökösök felajánlásaként. Ebben a gyűjteményben fedezte fel az intézet tudományos kutatója, Polyák Zsuzsanna a közelmúltban Kurtág György opus 2-es jegyzékszámú, nyolctételes Fúvósötösének kéziratát, amelynek azonosítását a közelmúltban Rajk Judit intézetigazgatóval, valamint Kurtág Györggyel egy személyes találkozón végezték el – közölte a Zeneakadémia.

A nagy méretű, kék tollal írt, de ceruzabejegyzésekkel is kiegészített, sok helyen javított 21 oldalas kéziraton precíz átragasztások, lefestések és piros tollas bejegyzések egy makacs és konzekvens alkotó kézjegyei. Aki ismeri a kurtági notációt, láthatja, hogy a kézirat alig különbözik az 50-60 évvel később született művekétől

– jelezte Rajk Judit.

A találkozón Kurtág György csodálkozva és meghatottsággal vette kezébe a dokumentumot.

 

Fogadalom szülte a művet

Az 1959-re datált, a kéziraton Sulyok Ferencnek ajánlott kompozíció megírásának körülményeivel kapcsolatosan Kurtág a megbeszélésen felidézte, hogy a mű 1958-ban, egy Párizsban tett fogadalmának teljesítéseként született. Abban az időben súlyos alkotói válságban élt, 1957-ben, a forradalom leverése után elhagyta az országot és a francia fővárosba ment, ahol Olivier Messiaen és Darius Milhaud növendékeként tanult, de nem volt boldog, kételyek gyötörték. Útkeresésében Marianne Stein művészetpszichológus és egy szintén Párizsban élő egykori zeneakadémiai évfolyamtársa, Sulyok Ferenc voltak segítségére.

Sulyok Ferenc 1948-ban költözött Párizsba, és Kurtág legközelebbi barátainak egyike volt, még a zeneakadémiai évek alatt annak a kvartettnek is tagja volt Ligeti György és a Kurtág házaspár mellett, akik szabadidejükben örömzenélésre is összejártak. Amikor Kurtág 1958 nyarán eldöntötte, hogy a tanulmányok befejezése után hazatér Magyarországra és egy új zenei világot teremt a műveiben, ígéretet tett Sulyoknak, hogy két művet fog megírni, egy vonósnégyest (amely az opus 1-es darab lett) és egy fúvósötöst. 

Az opusszámok megjelenése azért fontos, mert innentől kezdve lehet valóban „kurtáginak” nevezni az életművet, bár köztudott, hogy Kurtág azóta csak nagyon kevés művét illeti opusszámokkal.

Kurtág György zeneakadémiai díszdoktorrá avatása
Kurtág György zeneakadémiai díszdoktorrá avatása. Fotó: Polyák Attila

A kompozíció a Kurtág 100 keretében is elhangzott

A Fúvósötös bemutatója 1963. november 17-én volt Budapesten, Jeney Zoltán kvintettjének előadásában, nyomtatásban pedig először 1964-ben jelent meg. A kompozíció most a Kurtág 100 eseménysorozat alkalmából a Zeneakadémián is elhangzott a február 10-i Doktorandusz koncertek zárószámaként, valamint február 22-én a BMC-ben rendezett konferencián, ahol Antal Mátyás növendékei szólaltatták meg.

Kiemelték, hogy a világhírű zeneszerzőt nemrég odaítélt díszdoktori címmel, valamint több hangversenyen is ünnepli alma matere, a Zeneakadémia, továbbá a BMC-vel közös szervezésben a Kurtág 100 fesztivál február 25-i estje és február 28-i zárókoncertje is az intézményben lesz.

Borítókép: Kurtág György zeneakadémiai díszdoktorrá avatása (Fotó: Polyák Attila)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

