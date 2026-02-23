Magyar zenetörténeti jelentőségű kéziratra bukkantak a Kodály Intézetben

Ritka zenetörténeti dokumentum került elő a Zeneakadémia kecskeméti Kodály Intézetében, ahol Kurtág György 1959-ben komponált, opus 2-es jegyzékszámú, Fúvósötös című művének eredeti kottáját fedezte fel az intézet kutatója.

Kurtág 1959-es fúvósötösének kézirata. Forrás: Kodály Intézet

A Kodály Intézet archívuma elsősorban a kodályi életmű kutatóinak és az azt életben tartó alkotó- és előadóművészeknek, oktatóknak a hagyatékát őrzi, így került oda 2021 szeptemberében Eősze László zenetörténészé is, az örökösök felajánlásaként. Ebben a gyűjteményben fedezte fel az intézet tudományos kutatója, Polyák Zsuzsanna a közelmúltban Kurtág György opus 2-es jegyzékszámú, nyolctételes Fúvósötösének kéziratát, amelynek azonosítását a közelmúltban Rajk Judit intézetigazgatóval, valamint Kurtág Györggyel egy személyes találkozón végezték el – közölte a Zeneakadémia.

A nagy méretű, kék tollal írt, de ceruzabejegyzésekkel is kiegészített, sok helyen javított 21 oldalas kéziraton precíz átragasztások, lefestések és piros tollas bejegyzések egy makacs és konzekvens alkotó kézjegyei. Aki ismeri a kurtági notációt, láthatja, hogy a kézirat alig különbözik az 50-60 évvel később született művekétől

– jelezte Rajk Judit.

A találkozón Kurtág György csodálkozva és meghatottsággal vette kezébe a dokumentumot.

Fogadalom szülte a művet

Az 1959-re datált, a kéziraton Sulyok Ferencnek ajánlott kompozíció megírásának körülményeivel kapcsolatosan Kurtág a megbeszélésen felidézte, hogy a mű 1958-ban, egy Párizsban tett fogadalmának teljesítéseként született. Abban az időben súlyos alkotói válságban élt, 1957-ben, a forradalom leverése után elhagyta az országot és a francia fővárosba ment, ahol Olivier Messiaen és Darius Milhaud növendékeként tanult, de nem volt boldog, kételyek gyötörték. Útkeresésében Marianne Stein művészetpszichológus és egy szintén Párizsban élő egykori zeneakadémiai évfolyamtársa, Sulyok Ferenc voltak segítségére.

Sulyok Ferenc 1948-ban költözött Párizsba, és Kurtág legközelebbi barátainak egyike volt, még a zeneakadémiai évek alatt annak a kvartettnek is tagja volt Ligeti György és a Kurtág házaspár mellett, akik szabadidejükben örömzenélésre is összejártak. Amikor Kurtág 1958 nyarán eldöntötte, hogy a tanulmányok befejezése után hazatér Magyarországra és egy új zenei világot teremt a műveiben, ígéretet tett Sulyoknak, hogy két művet fog megírni, egy vonósnégyest (amely az opus 1-es darab lett) és egy fúvósötöst.