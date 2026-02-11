Fiatal tehetség, nagy visszatérés, világpremier – erős magyar jelenlét a Berlinalén

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült MOME-diplomafilmek sikersorozata folytatódik: Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című animációja a Generation Kplus versenyprogramban mutatkozik be. Az elmúlt években olyan alkotások alapozták meg a magyar animáció berlini jelenlétét, mint Bucsi Réka Symphony No. 42-je, Buda Flóra Anna Entropia című filmje vagy Balogh Mirjana tavaly Kristály Medvével díjazott Wish You Were Ear alkotása. A stafétát most egy új generáció veszi át.

Elek Judit magyar filmrendező két filmje is meghívást kapott Berlinbe. Forrás: Wikipédia

Magyar filmek Berlinben

Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című animációja, ez a tízperces diplomafilm különleges technikai megoldással – a stop-motion és a digitális rajzanimáció ötvözésével – teremt varázslatos, gombák lakta univerzumot. A történet a gyermeki képzelet határvidékén játszódik: egy apró tűzlény csábítja kalandra a főhőst, aki apja tiltása ellenére követi új barátját egy szürreális világba. A szabadság ígérete azonban felelősséggel jár – a film érzékenyen beszél a vágyakról, a következményekről és a felnövés első, fájdalmas felismeréseiről.

A MOME gyártásában készült alkotás számos jelenlegi és egykori hallgató közreműködésével valósult meg. A hangzásvilág Kalotás Csaba és Szabó Bálint munkája, a vágó a Balázs Béla-díjas Czakó Judit volt. A produkció mögött fiatal alkotói csapat áll, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar animáció nemzetközi szinten is versenyképes.

A Berlinale Forum különprogramja idén a női rendezőkre irányítja a figyelmet.

A 87 éves korában, tavaly elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas Elek Judit két felújított alkotása is meghívást kapott a rangos válogatásba. Az Istenmezején 1972–73-ban című dokumentumfilm fiatal lányok sorsán keresztül rajzol érzékeny portrét a szabadságvágy és a társadalmi elvárások konfliktusáról. A film 1975-ben már komoly sikert aratott Berlinben, most digitálisan restaurált változatban tér vissza.

A Találkozás című, 1963-ban készült rövidfilm a fikció és a dokumentumfilm határán mozog. Egy magányos agglegény és egy ápolónő randevúját követi, finom humorral és empátiával mutatva meg az emberi kapcsolódás esetlenségét.

A Balázs Béla Stúdióban készült alkotás külön érdekessége, hogy a férfi főszerepet Mándy Iván író alakította.