Fiatal tehetség, nagy visszatérés, világpremier – erős magyar jelenlét a Berlinalén

Csütörtökön kezdődik a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, és a magyar film idén is erőteljes jelenléttel érkezik a világ egyik legrangosabb mustrájára. Friss tehetség a Generation szekcióban, restaurált filmtörténeti kincsek a Forum programjában, valamint egy várva várt világpremier a versenyben.

2026. 02. 11.
Jelenet a Lángbogár a zsebemben című animációs diplomafilmből
Forrás: MOME
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült MOME-diplomafilmek sikersorozata folytatódik: Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című animációja a Generation Kplus versenyprogramban mutatkozik be. Az elmúlt években olyan alkotások alapozták meg a magyar animáció berlini jelenlétét, mint Bucsi Réka Symphony No. 42-je, Buda Flóra Anna Entropia című filmje vagy Balogh Mirjana tavaly Kristály Medvével díjazott Wish You Were Ear alkotása. A stafétát most egy új generáció veszi át.

magyar
Elek Judit magyar filmrendező két filmje is meghívást kapott Berlinbe. Forrás: Wikipédia

 

Magyar filmek Berlinben

Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című animációja, ez a tízperces diplomafilm különleges technikai megoldással – a stop-motion és a digitális rajzanimáció ötvözésével – teremt varázslatos, gombák lakta univerzumot. A történet a gyermeki képzelet határvidékén játszódik: egy apró tűzlény csábítja kalandra a főhőst, aki apja tiltása ellenére követi új barátját egy szürreális világba. A szabadság ígérete azonban felelősséggel jár – a film érzékenyen beszél a vágyakról, a következményekről és a felnövés első, fájdalmas felismeréseiről.

A MOME gyártásában készült alkotás számos jelenlegi és egykori hallgató közreműködésével valósult meg. A hangzásvilág Kalotás Csaba és Szabó Bálint munkája, a vágó a Balázs Béla-díjas Czakó Judit volt. A produkció mögött fiatal alkotói csapat áll, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar animáció nemzetközi szinten is versenyképes.

A Berlinale Forum különprogramja idén a női rendezőkre irányítja a figyelmet. 

A 87 éves korában, tavaly elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas Elek Judit két felújított alkotása is meghívást kapott a rangos válogatásba. Az Istenmezején 1972–73-ban című dokumentumfilm fiatal lányok sorsán keresztül rajzol érzékeny portrét a szabadságvágy és a társadalmi elvárások konfliktusáról. A film 1975-ben már komoly sikert aratott Berlinben, most digitálisan restaurált változatban tér vissza.

A Találkozás című, 1963-ban készült rövidfilm a fikció és a dokumentumfilm határán mozog. Egy magányos agglegény és egy ápolónő randevúját követi, finom humorral és empátiával mutatva meg az emberi kapcsolódás esetlenségét. 

A Balázs Béla Stúdióban készült alkotás külön érdekessége, hogy a férfi főszerepet Mándy Iván író alakította.

Mindkét film restaurálását a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma és Filmlaborja végezte el, biztosítva, hogy a magyar filmtörténet értékei új generációk számára is hozzáférhetők legyenek. Mindkét alkotás felújított változata a Filmio kínálatában is megnézhető.

A magyar jelenlét a Berlinale versenyprogramjában is hangsúlyos: Mundruczó Kornél At the Sea című új filmjének itt tartják a világpremierjét. 

A Berlinale és a hozzá kapcsolódó European Film Market Európa első számú évindító filmes eseménye, amely tavaly több mint 440 ezer nézőt és mintegy húszezer szakmabelit vonzott.

A 76. Berlinale tehát nemcsak új alkotásokat mutat be, hanem múltat és jelent kapcsol össze: fiatal diplomafilmesek merész látomásait és filmtörténeti klasszikusok megújult változatait. Berlinben ismét bizonyítást nyerhet, hogy a magyar film él, megújul, és nemzetközi szinten is számottevő.

 

