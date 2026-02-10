Nem semmi: már több mint százezren látták a Magyar menyegzőt

Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje, a Magyar menyegző a harmadik hétvégéjét is az első helyen zárta – közölte a produkció.
A Magyar menyegző három hét után is verhetetlen
Hozzátették:
az elmúlt napokban közel 25 ezren váltottak rá jegyet, így a film ismét magabiztosan maga mögé utasított több hollywoodi premiert is.
A sajtóanyagban úgy fogalmaztak, hogy az alkotás sikere újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar közönség nyitott a nagyszabású, érzelmekkel teli hazai filmekre.
A Magyar menyegző három hét után is verhetetlen, ami ritka teljesítmény a hazai mozis piacon, különösen a nemzetközi szuperprodukciókkal folytatott versenyben
– hívták fel a figyelmet.
A tájékoztatás szerint film a magyar néptánc szenvedélyét és a népzene sodró erejét egy fiatal pár érzelmekben gazdag történetével ötvözi. A látványos, lendületes alkotás egyszerre ünnepli a magyar folklór hagyományait és mesél a szerelem egyetemes, generációkon átívelő erejéről. A film különleges atmoszférája és zenei világa széles közönségréteget szólít meg, ami a nézőszámokban is egyértelműen megmutatkozik.
A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL - Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg. A film országszerte továbbra is látható a magyar mozik műsorán.
