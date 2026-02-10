menyegzőfilmnézettségKáel Csaba

Nem semmi: már több mint százezren látták a Magyar menyegzőt

Három hét alatt 111 ezer néző látta a hazai mozikban a Forum Hungary forgalmazásában vetített Magyar menyegző című filmet.

2026. 02. 10. 11:25
Fotó: Szupermodern Stúdió
Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje, a Magyar menyegző a harmadik hétvégéjét is az első helyen zárta – közölte a produkció.

A Magyar menyegző több hollywoodi premiert is maga mögé utasított (Fotó: Szupermodern Stúdió)

A Magyar menyegző három hét után is verhetetlen

Hozzátették: 

az elmúlt napokban közel 25 ezren váltottak rá jegyet, így a film ismét magabiztosan maga mögé utasított több hollywoodi premiert is.

A sajtóanyagban úgy fogalmaztak, hogy az alkotás sikere újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar közönség nyitott a nagyszabású, érzelmekkel teli hazai filmekre.

A Magyar menyegző három hét után is verhetetlen, ami ritka teljesítmény a hazai mozis piacon, különösen a nemzetközi szuperprodukciókkal folytatott versenyben

– hívták fel a figyelmet.

A tájékoztatás szerint film a magyar néptánc szenvedélyét és a népzene sodró erejét egy fiatal pár érzelmekben gazdag történetével ötvözi. A látványos, lendületes alkotás egyszerre ünnepli a magyar folklór hagyományait és mesél a szerelem egyetemes, generációkon átívelő erejéről. A film különleges atmoszférája és zenei világa széles közönségréteget szólít meg, ami a nézőszámokban is egyértelműen megmutatkozik.

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL - Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg. A film országszerte továbbra is látható a magyar mozik műsorán.

 

 

 

