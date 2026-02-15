Veszélyben vannak a gyermekeink – figyelmeztet Szalóki Ági

Fontos problémára, a gyermekek túlzásba vitt médiahasználatára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalóki Ági, aki nemcsak előadóművészként, hanem anyaként is megszólalt. Az énekesnő – aki több mint húsz éve foglalkozik óvodáskorú gyerekek zenei nevelésével – saját tapasztalatai alapján beszélt arról, milyen negatív változásokat lát a mai kisgyerekek viselkedésében.

A gyerekek ellenőrizetlen médiahasználata óriási veszélyeket rejt Fotó: Németh András Péter

Bejegyzésében a Liszt Ferenc-díjas művésznő így fogalmazott a pedagógusok helyzetéről és a beláthatatlanná váló tendenciákról, amelyeknek megnevezte az okozóit is

Még a szívvel-lélekkel dolgozó, tapasztalt és elhivatott pedagógusok is tehetetlenek amiatt, hogy a bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba korlátokat nem ismerő gyerekek sokasága érkezik. És egyre több a megkésett beszédfejlődésű gyerek, a figyelemzavaros, a túlingerelt, nyughatatlan, akinek az egyszerű, szép énekszó, a vers, a mondóka, a fejből mondott vagy könyvből felolvasott szöveg, a hangszeres élőzene (!) már nem kellő inger.





Feltette a sokak által kimondani nem akart kérdést is:

Agresszíven viselkedő, érzelemszegény, fantáziaszegény, szabályokat követni képtelen, a tudást nem szomjazó, tompa értelmű gyerekek sokaságára mi vár felnőttként?

Szalóki Ági úgy látja, a túlzott médiahasználat komoly szerepet játszhat ebben a folyamatban, és egyre több csoportban jelennek meg hasonló nehézségek:

Nem ritka, hogy egy-egy óvodás vagy iskolás csoportban nem 2-3 problémás gyerek van, hanem a csoport fele az.

Az énekesnő szerint különösen fontos, hogy a szülők is pontos képet kapjanak arról, milyen hatással lehet a gyerekekre a korai, kontroll nélküli képernyőhasználat és a túl gyors vágású tartalmak világa. Erről így írt:

Gyakran éppen a diplomás, jól szituált szülők gyerekei ezek az óvónőre és tanítóra ráütő, káromkodó, iskolásként mindent kézzel evő, társaikat bullyingoló, bántalmazó, gúnyoló gyerekek, akiknek a lelkivilágát hipergyors vágású animációs filmek torz hangon beszélő figurái, gyilkolászós videójátékok, tiktok videók, reklámok és horrorfilmek (igen!) alakítják.

A probléma kezelésére konkrét javaslatokat is megfogalmazott. Szerinte kötelezővé kellene tenni: