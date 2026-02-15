Rendkívüli

Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

szalóki ágimédiahasználatproblémagyerek

Veszélyben vannak a gyermekeink – figyelmeztet Szalóki Ági

A Liszt Ferenc-díjas énekesnő megrázó posztban mutatott rá, hogy egyre több a megkésett beszédfejlődésű, figyelemzavaros és túlingerelt, gyerek, akiknek az egyszerű, szép énekszó, a vers, a mondóka, a fejből mondott vagy könyvből felolvasott szöveg, a hangszeres élőzene már nem kellő inger. A hipergyors vágású animációs filmek is a baj okozói között vannak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 17:38
Forrás: Szalóki Ági facebook oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos problémára, a gyermekek túlzásba vitt médiahasználatára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalóki Ági, aki nemcsak előadóművészként, hanem anyaként is megszólalt. Az énekesnő – aki több mint húsz éve foglalkozik óvodáskorú gyerekek zenei nevelésével – saját tapasztalatai alapján beszélt arról, milyen negatív változásokat lát a mai kisgyerekek viselkedésében.

médiahasználat
A gyerekek ellenőrizetlen médiahasználata óriási veszélyeket rejt Fotó: Németh András Péter

Bejegyzésében a Liszt Ferenc-díjas művésznő így fogalmazott a pedagógusok helyzetéről és a beláthatatlanná váló tendenciákról, amelyeknek megnevezte az okozóit is

Még a szívvel-lélekkel dolgozó, tapasztalt és elhivatott pedagógusok is tehetetlenek amiatt, hogy a bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba korlátokat nem ismerő gyerekek sokasága érkezik. És egyre több a megkésett beszédfejlődésű gyerek, a figyelemzavaros, a túlingerelt, nyughatatlan, akinek az egyszerű, szép énekszó, a vers, a mondóka, a fejből mondott vagy könyvből felolvasott szöveg, a hangszeres élőzene (!) már nem kellő inger.


 

Feltette a sokak által kimondani nem akart kérdést is:

Agresszíven viselkedő, érzelemszegény, fantáziaszegény, szabályokat követni képtelen, a tudást nem szomjazó, tompa értelmű gyerekek sokaságára mi vár felnőttként?

Szalóki Ági úgy látja, a túlzott médiahasználat komoly szerepet játszhat ebben a folyamatban, és egyre több csoportban jelennek meg hasonló nehézségek: 

Nem ritka, hogy egy-egy óvodás vagy iskolás csoportban nem 2-3 problémás gyerek van, hanem a csoport fele az.

Az énekesnő szerint különösen fontos, hogy a szülők is pontos képet kapjanak arról, milyen hatással lehet a gyerekekre a korai, kontroll nélküli képernyőhasználat és a túl gyors vágású tartalmak világa. Erről így írt:

Gyakran éppen a diplomás, jól szituált szülők gyerekei ezek az óvónőre és tanítóra ráütő, káromkodó, iskolásként mindent kézzel evő, társaikat bullyingoló, bántalmazó, gúnyoló gyerekek, akiknek a lelkivilágát hipergyors vágású animációs filmek torz hangon beszélő figurái, gyilkolászós videójátékok, tiktok videók, reklámok és horrorfilmek (igen!) alakítják.

A probléma kezelésére konkrét javaslatokat is megfogalmazott. Szerinte kötelezővé kellene tenni:

  • a védőnők számára a szülők ( és nagyszülők ) edukálását a kisgyermekkori és gyermekkori televíziózás és kütyühasználat súlyos következményeivel kapcsolatban
  • a bölcsődei, óvodai és iskolai évnyitó szülői értekezleteken a fenti problémával, neveléstudománnyal, kisgyermekkori fejlődéssel, gyermeklélektannal hosszú évek óta foglalkozó neves szakemberek felügyelete mellett pedagógia szakosok, pszichológus hallgatók, orvostanhallgatók tartsanak legalább 20 – 30 perces előadást, aminek meghallgatása legyen kötelező, a témái pedig a korlát nélküli gyermekkor és a médiahasználat súlyos veszélyei legyenek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu