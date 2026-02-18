Világsztár érkezik Magyarországra, Raul Midón dupla koncertet ad a Budapest Jazz Clubban

A kétszeres Grammy-jelölt Raul Midón stílusa egyedülálló ötvözete a jazz, a soul, a pop és a latin zenének, amelyet virtuóz gitárjátékkal és páratlan improvizációs készséggel koronáz meg.

Raul Midón Magyarországon eddig mindössze kétszer lépett fel (Forrás: Budapest Jazz Club)

Raul Midón, az egyszemélyes zenekar

A New York Times magazin egyszemélyes zenekarként jellemzi, aminek legfőbb oka, hogy koncertjeinek hangzását ütőskísérethez hasonlító gitárjátékkal, egykezes kongázással és a gitárhúrok pengetése helyett azok puszta lefogásával keltett perkusszív hangokkal tesz egyedivé. Mindeközben játszi könnyedséggel énekel vagy épp trombitál, ez utóbbit hangszer nélkül, szájával mesterien imitálva a rézfúvós hangszer jellegzetes hangszínét.

Az Új-Mexikóban született gitáros-énekes pályafutása New Yorkban teljesedett ki. A köztudatba

2006-ban robbant be State of Mind című dalával, amely a YouTube-on azóta csaknem hárommillió megtekintésnél jár.

Az utóbbi években pedig eleget tett a TED Talk, sőt a nagy sikerű Tiny Desk sorozat meghívásainak is. A People magazin által eklektikus kalandorként aposztrofált művész az elmúlt években

együtt dolgozott Stinggel, Herbie Hancockkal, Snoop Doggal és Richard Bonával is.

Magyarországon eddig mindössze kétszer lépett fel, 2016-ban, a Budapest Jazz Orchestra meghívására a MOM Kultban, majd 2022-ben a BJC-ben adott máig emlékezetes koncerteket. Ezen az estén legújabb, 2024-ben megjelent Lost & Found című lemezét mutatja be, régi és új rajongóinak.