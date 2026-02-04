Rendkívüli

Közölték, hova és mikor temetik Voith Ági színművészt

Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznőtől, rendezőtől február 19-én 14 óra 30 perckor vesznek végső búcsút a Farkasréti temetőben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 04. 19:32
Fotó: Zih Zsolt Forrás: MTVA Fotóarchívum
Voith Ági színművészt, a József Attila Színház örökös tagját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének birtokosát, érdemes és kiváló művészt 81 éves korában, január 28-án, hosszan tartó betegség után érte a halál.

Budapest, 2017. szeptember 7. Voith Ági, Jászai Mari-díjas színésznõ és Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színmûvész a százéves Filmgyár jubileumi ünnepségén a Mafilm Róna utcai telepén 2017. szeptember 7-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő és Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a százéves Filmgyár jubileumi ünnepségén a Mafilm Róna utcai telepén 2017. szeptember 7-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten, édesanyja Mészáros Ági színésznő, édesapja Voith Lajos főhadnagy volt. Az 1956-os forradalom után Svájcban, majd Olaszországban apácáknál tanult. 1962-ben érettségizett a Hámán Kató Leánygimnáziumban, 1966-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. A diploma megszerzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált a József Attila Színházban, amelynek csaknem húsz éven át maradt társulati tagja, olyan emlékezetes alakításokkal és örökre nevéhez köthető dalokkal, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása.

Ezt követően a Thália és az Arizona Színházban játszott. 1993-tól szabadfoglalkozású, 2019–2021 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt.

Számos színdarab főszereplője volt, s mivel humora legendás volt, elsősorban vígjátéki szerepekben láthatta a közönség, de zenés darabokban is jelentős sikert aratott. Nino Manfredi Szavak, szerelmes szavak című zenés vígjátékának női főszerepében kiugró sikere volt.

A könnyedebb, vidám produkciók után komoly szerepek is megtalálták. Zsótér Sándor hívta meg a Miskolci Nemzeti Színházba a 2016-ban bemutatott Mindent a kertbe című Albee-darab főszerepére. Szerepelt a Nemzeti Színházban a Tóth Ilonka című drámában, a Spirit Színházban Federico García Lorca Bernarda Alba háza című művében és az Örkény Színházban A nemzet özvegye című darabban is.

A színpadi szerepek mellett számos tévé- és játékfilmben játszott. 1966-ban mutatták be Az első esztendő és a Nem szoktam hazudni című játékfilmeket, amelyekben kezdő színésznőként kapott főszerepet. Szerepelt A postaláda, a Régi nyár, a Házassági évforduló, a Tündér voltam Budapesten, a Lyuk az életrajzon, a Szomorú vasárnap és a Kártyaaffér hölgykörökben című tévéfilmekben. Látható volt a Hungária Kávéház, a Linda és a Patika című sorozatokban. Játszott az Irány Mexikó és a Krétakör című játékfilmekben, valamint a Szerencsés Dániel című filmdrámában, 2011-ben a Casino című filmsorozatban volt látható.

Férjével, Bodrogi Gyulával – bár már több évtizede nem éltek együtt – közös esttel éveken át járták az országot.

Voith Ági munkáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki, 2003-ban Radnóti Miklós antirasszista díjban részesült. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.

