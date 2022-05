Szürke zóna

A hetvenes években indult az úgynevezett rape and revenge­ műfaj, a zsánerbe tartozó filmek kivétel nélkül a nemi erőszak utáni véres bosszúról szólnak. A bosszúálló lehet maga a bosszú angyala szerepében visszatérő áldozat vagy a hozzá közel álló személy, aki értelemszerűen nem nyugszik, amíg a támadó vagy támadók meg nem kapják, amit érdemelnek. Az erőszakoló minden esetben velejéig romlott ember, gonosz, sötét alak a sikátorban, esetleg ittas, züllött férfiak csoportja.

Ezek a legtöbbször B kategóriás filmek nem elemeznek, a műfaj alapja az erőszak. Az erőszak persze könnyen válhat a sokkolás eszközévé: Gaspar Noé Visszafordíthatatlan című filmjében például egy életre beleég a néző tudatába az a hosszú perceken át tartó jelenet, amikor egy idegen megerőszakolja Monica Belluccit.­

Az erőszak lehet nyomozás kiindulópontja (Három óriásplakát Ebbing határában, A törvény nevében, Gyilkos nyomon) és gyermekkori traumák okozója (Sleepers – Pokoli lecke, Patrick Melrose), bírósági dráma tárgya (Vádlottak, Ha ölni kell). Hozzáad egy karakter jellemfejlődéséhez, ha bántalmazták, vagy éppen elvesz belőle – ám ahhoz, hogy valóban #MeToo-filmről beszéljünk, még mélyebbre kell ásni: a társadalom egészéről látleletet venni.

Pasztelles erőszak

A #MeToo-film önmagában még nem műfaj, ám a narratíva fontos eleme a szexuális erőszak és a bántalmazókat védelmező környezet bemutatása. A szexuális ragadozók által vezetett munkahelyek sötét bugyrait először 2019-ben a Fox tévécsatorna-vezér Roger Ailes zaklatási ügyét feldolgozó, közepesre sikerült Botrány, majd 2020-ban a Weinstein irodájában játszódó, még kevésbé érdekes Az asszisztens mutatta be.

Eközben a streamingcsatornák is belehúztak: elsőként jött a The Morning Show (Apple), majd a Tönkretehetlek (HBO), legutóbb az Egy botrány anatómiája (Netflix). 2021-ben forgatókönyv-Oscart érdemelt Emerald Fennell újraértelmezett rape and revenge filmje, az Ígéretes fia­tal nő; és Ridley Scott egészen a középkorba repített vissza, hogy az igaz történeten alapuló Az utolsó párbajban húzzon párhuzamokat a jelennel.

Az Ígéretes fiatal nő főhőse, az orvosi egyetemről kibukott Cassie (Carey Mulligan) nem tudja feldolgozni legjobb barátnője halálát, aki nemi erőszak hatására végzett magával.

Esténként Cassie öntudatlan részegnek adja ki magát bárokban, majd jól megleckézteti a bepróbálkozó férfiakat. Ebben a történetben nem a rosszarcú bunkók az erőszaktevők, hanem a kedves fiúk: Fennell ügyesen, feketehumorral és némi romantikuskomédia-ízzel, pasztellrózsaszínben mutatja be az erőszak szürke zónáját.

Az utolsó párbaj a XIV. századi Franciaország utolsó hivatalos párbajának hátterét dolgozza fel Eric Jager könyve alapján, mégpedig Kuroszava Akira 1950-es A vihar kapujában című eposzának struktúráját követve, azaz ugyanazt a történetet háromszor, három nézőpontból elmesélve.

Jean de Carrouges (Matt Damon) és Jacques Le Gris (Adam Driver) lovagok halálig tartó párbajra készülnek, miután Carrouges felesége, Marguerite (Jodie Comer) nemi erőszakkal vádolja meg Le Gris-t. Egész másként látják a történteket: Carrouges jó férjnek, Le Gris pedig romantikus hősnek látja saját magát, míg Marguerite szemében mindketten egoista, erőszakos állatok. Scott viszont sajnos elkövette azt a hibát, hogy kijelentette, Marguerite nézőpontja az igazság, holott szájbarágás nélkül a néző megkapta volna az illú­ziót, hogy övé a végső döntés.

Hasonló­ szarvashibát követtek el a The Morning Show sorozat alkotói is, akik az első évad sikerétől felbuzdulva csináltak egy teljesen felesleges másodikat, amelyben a néző alaposan meggyűlöli a narcisztikus szereplőket, miközben a zaklató egyre rokonszenvesebbé válik. Az alaphelyzet pedig igazán hálás volt: a reggeli műsor sztárpárosából a mindenki által kedvelt férfit megvádolják, és összedől a kártyavár.

A nemrég bemutatott Egy botrány anatómiája című brit minisorozat sem járt jobban, az ígéretes indulás után hamar a „disznó férfi kontra bosszúálló nők” csapdába zuhan, arccal előre.