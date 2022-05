Túszszedés

Miről van szó? Még Barack Obama elnöksége alatt sikerült tető alá hozni a megállapodást Iránnal, amelyre az amerikai államfő oly büszke volt. Ezek szerint Teherán felhagy az olyan atomkísérleteivel, amelyek akár nukleáris fegyver kifejlesztésére is alkalmasak lehetnek. Cserébe a másik fél, főleg a nyugati hatalmak megszüntetik az Iránt sújtó gazdasági embargót. Különböző nyugati cégek egymást letaposva rohantak Teheránba, hogy ott üzleteket kössenek. Irán technológialag lepusztult állapotában szó szerint mindenre igény volt. A nyolcvanmilliós ország az olajkivitel engedélyezésével pénzforráshoz jutott, felsejlett egy modern és gazdag kor reménye. Aztán 2018-ban Donald Trump amerikai elnök széttépte ezt az álmot. Szerinte a 2015-ben aláírt szerződés hibás. Ugyanis nem foglalkozik azzal a növekvő katonai szereppel, amelyet Irán a térségben játszik. Az iráni Forradalmi Gárda egységei a Közel-Kelet szinte minden országában felbukkannak. Teherán jelentős sikert ért el a ballisztikus rakéták fejlesztésében. Miként lehet ezt a szempontot kifelejteni a megállapodásból? – vetette fel Trump. Fel is mondta a szerződést, még a korábbinál is keményebb szankciókat vezetett be Teherán ellen, amihez nem oly lelkesen, de a nyugati államok is csatlakoztak.

Joe Biden elnökségének fő diplomáciai célkitűzései közt szerepelt az iráni atomalku visszaállítása. Még ha rövid idő telt is el a felmondás óta, az új megállapodásnak tükröznie kell az azóta bekövetkezett nemzetközi változásokat, és ki nem mondva, de azért Trumpnak jó pár állítása igaznak bizonyult. Ezért a régi megállapodás szó szerinti feltámasztása szóba sem került. Úgy három hónapja derűlátó hangulat uralkodott el Bécsben, a világsajtó is arról cikkezett, hogy bármely pillanatban megszülethet a megállapodás. A felcsigázott reményeket lejjebb kellett lohasztani, mégpedig az iráni Forradalmi Gárdát érintő megállapítás kapcsán. Ez a fegyveres testület felelős Irán külföldi akcióiért. Az Egyesült Államokban terrorszervezetként tartják nyilván.

Ezt még egy esetleges megállapodás esetén is fenntartják az amerikaiak, törvények írják elő, hogy ilyen csoportokkal nem szabad kereskedni. Meg kell akadályozni azt, hogy terrorizmussal vádolt szerv olyan bevételhez juthasson, amellyel külföldi terrorcselekményeket finanszíroz. Igen ám, de a Forradalmi Gárda több mint terrorsejt. Ráadásul Iránban ez a katonai-gazdasági konglomerátum jelentős iparágakat birtokol, az iráni gazdaság fele kapcsolatba hozható vele, köztük a kőolajexportotot biztosító vállalatok. Teheránnak abban igaza van, ha így fogadják el a megállapodást, akkor bármikor ráhúzható, hogy megsértette a megegyezést. Ez komoly akadály a megállapodás útjában.

De más, nem várt gond is nehezíti a tárgyalást. Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Moszkva eddig nem hallatta különösebben hangját a megbeszéléseken, belesimult a folyamatba, tudván ez a tárgyalás elsősorban az Egyesült Államokról és Iránról szól. Aztán az orosz–ukrán háború miatt a Nyugat gazdasági szankciókkal sújtotta. Moszkva előállt azzal a követelésével, hogy ezek nem vonatkozhatnak az Iránnal folytatott kereskedelmi kapcsolatokra, beleértve a két ország közti polgári célú atom-együttműködést. Putyin túszul ejtette az egész atomalku-tárgyalást – ez volt a nyugatiak reakciója. Elmúltak azok az idők, amikor a fejlett Nyugat csak úgy keresztülvitte akaratát. A putyini új világrend, ahol tud, keresztbe tesz, akadályoz, semmibe vesz. Erre kell felkészülnünk. Oroszország megítélése kapcsán nyugati részről lehet dobálózni a felelőtlen jelzőkkel, de inkább hozzá kell szokni, hogy vége a „konstruktív együttműködésnek”. Megoldásként kínálkozik például, ha kihagyják Oroszországot ebből a megegyezésből. De ez sem olyan egyszerű, ugyanis Kínának is és főként Iránnak el kell látnia hitelesítő aláírásával a dokumentumot. Ők vélhetően nem értenek egyet Oroszország nélkülözésével. Gyors megállapodás valószínűleg nem lesz. Moszkva ezzel a húzásával megfricskázta az amerikai diplomácia orrát.