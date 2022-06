Akkoriban még úgy ment a dolog, hogy beballagott az ember reggel a felsőoktatási intézménybe, kivárta a sorát, bemerészkedett a felvételi bizottság színe elé, tételeket húzott, elmondta, ami az eszébe jutott róluk, kifaggatták minden egyébről, elengedték, aztán valamikor délután visszaballagott, és kihirdették, hogy kit vettek fel és kit nem. Finoman szólva sem volt túlbonyolítva a dolog, és nem kellett hetekig a körmünket rágni, hogy sikerült-e a felvételi vagy sem.

Én mondjuk már a megjelenésemmel elkövettem egy súlyos hibát, pedig nyomatékosan felhívták a figyelmemet: semmi körülmények között ne vigyem be a táskámat a felvételire. Én meg bevittem.

Ez csupán azért adott okot neheztelő s kimondottan gyanakvó pillantásokra, mert a táskámra még évekkel korábban felvarrtam egy házi készítésű Kossuth-címert. Akkoriban a magyar államcímer vörös csillaggal kezdődött és vörös pántlikákkal meg búzakalásszal végződött, a Kossuth-címer az Árpád-sávokkal és a kettős kereszttel nem számított igazán szívderítő látványnak a szocialista államrend eltökélt hívei számára.

Nem akartam én provokálni senkit, egyszerűen rajta volt a táskámon. Miheztartás végett, ugyebár. Úgyhogy amikor behívtak, egy kövér, szemüveges matróna, aki, mint később kiderült, a KISZ-vezérkar jeles képviselőjeként vett részt a bizottság munkájában, rögvest meg is jegyezte epésen:

– Látjuk ám, mi van a táskáján… Nem jó pont ez a mi köreinkben!

Mondom magamban, ez a beszólás nálam sem jó pont, nyanya, úgyhogy egálban vagyunk. De mivel ekkor még élénken emlékeztem a sok jó szándékú figyelmeztetésre, véleményem hangos kifejtésétől nagyvonalúan eltekintettem.

A bizottság elnöke idős, szürke tanárember volt. Ahogy ő is alaposan megnézte magának a táskámat, elgondolkodva feltolta a szemüvegét.– Az Kossuth-címer, fiatalember? – kérdezte tapintatosan.

– Az.

– 48?

– 56!

A bizottság tagjai zavarodottan krákogtak, hümmögtek, némelyek sietősen ráfirkantottak valamit a lapomra. Gondoltam is magamban, ez talán nem a legdiplomatikusabb nyitás volt a részemről a szocialista embertípus nevelésügyének eme szentélyé­ben, de hát vigye el az ördög az egészet!

A tételekkel nem volt gond. Tudtam mindent. A horvát–magyar kiegyezés évszámát illetően diszkréten még kénytelen is voltam kijavítani a bizottság tagjait, de jeleztem, hogy ne vegyék ezt tudálékosságnak, könnyű nekem, hiszen én is 68-ban születtem, a horvát–magyar kiegyezés is 68-ban köttetett (és nem 67-ben, ahogy ők tudták), ezt hadd tudjam már én jobban. Mondhatni, elfogadták érvelésemet, és nem vették zokon a jó szándékú helyreigazítást.

A neheze azonban csak a tételek után következett. A kövér, szemüveges nyanya a személyi lapomat forgatja, fanyalogva, a fejét ingatja.

– Hát látom – mondja sápítozva –, látom, János, hogy maga a gimnáziumban tüntetőleg nem vett részt a közösség KISZ-munkájában.

Mondom, ezt egészen jól tetszik látni.