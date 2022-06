A kép, amely nem enged el

A sokkoló felvételen sötét füst gomolyog a háttérben, a menekülő gyerekek arcán a borzalom, a fájdalom és a zavarodottság egyvelege tükröződik. Mögöttük tehetetlenül bandukol a dél-vietnami hadsereg 25. hadosztályának néhány katonája.

A fotót 1972. június 8-án készítette Trang Bang falu határában Nick Ut, az Associated Press (AP) amerikai hírügynökség helyi fotósa, aki egyetlen kattintásba sűrítette mindazt a határtalan erőszakot, amely a több mint egymillió polgári áldozatot követelő vietnami háborút jellemezte.

A súlyos, harmadfokú égési sérülést szenvedő, kilencéves mezítelen kislányt középpontba állító fotó hivatalosan A háború borzalmai címet kapta, ám világszerte a Napalm Girl néven vált híressé. A lány túlélte sebesülését, s személyazonossága is kiderült: Phan Thi Kim Phúcnak hívják, s most Torontóban él. Az, hogy életben maradt, részben az ikonikus felvételt készítő fotósnak köszönhető, akivel azóta is szívélyes kapcsolatot ápol.