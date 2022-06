Az egész persze szintén viccnek indult. 2017 elején az USA történetének legnagyobb egynapos tüntetésén, a Women’s Marchon (a nők felvonulása) az akkor tizennyolc éves Peter McIndoe észrevette, hogy ellentüntető férfiak minősíthetetlen hangnemben szólogattak be a női jogok mellett békésen demonstráló résztvevőknek. Elhatározta, hogy ő is csinál valamit, ami hasonlóan abszurd: felírta egy transzparensre, hogy Birds Aren’t Real, és elkezdte skandálni, hogy a madarak létezése egy óriási hazugság, amelyet a kormány propagandája akar velünk elhitetni. Az állam 1959 és 2001 között ugyanis az összes madarat elpusztította, és drónokkal helyettesítette őket, amelyeket az emberek megfigyelésére használnak. Teóriája szerint ráadásul a „madarak” azért ülnek elektromos vezetékeken, mert így töltődnek fel, és hogy 1963-ban azért ölték meg Kennedyt, mert le akarta állítani a madármészárlást.

Hívei szerint Amerikában azért illegális a nemzeti jelképnek számító fehérfejű rétisas elpusztítása, mert ezek a legdrágább típusú drónok, a harci repülők pedig nem véletlenül repülnek ugyanúgy V alakban, mint a madarak.

A mozgalom még egy hamis CIA-dokumentumot is megjelentetett a „leleplezésről”, szórólapoznak, tüntetnek, videókat készítenek, és még celebeket is bevonnak a térítésbe. A vicc óriásit megy: az Instagramon közel félmillióan, a TikTokon pedig lassan egymillióan követik a mozgalmat. McIndoe és társai nem rágják a szánkba, hogy az egész csupán társadalmi szatíra, hiszen annyira abszurd dolgokat találnak ki, hogy azt gondolhatnánk, nincs épeszű ember, aki elhiszi őket. Az emberi hülyeség kútja azonban feneketlen, és ha a mikrohullámú sütőre is rá kell írni, hogy ne rakjunk bele élő állatot, akkor az sem meglepő, hogy egyesek komolyan vették a mozgalom üzenetét, és végül az amerikai Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottságnak ki kellett adnia egy állásfoglalást, hogy a madarak igenis léteznek.