A gasztroturizmus Nagykörű vonzereje

Grosz Tamás is a rengeteg fa, a tiszta levegő és a kertészeti hagyományok miatt választotta Nagykörűt új otthonának. Feleségével Szolnokról költöztek a Tisza partjára, ahol előbb gyógynövényeket, majd fűszernövényeket is ültettek, leginkább azokat, amelyeket külföldi útjaik során ismertek meg. Volt idő, amikor hatszáznál is több növény termett 680 négyszögöles kertjükben. Ma már ennél kevesebb, ám sajnos ezek nagy részét is megviselte az idei aszály.

– Akik eljönnek ide a budapesti Nagykörútról, szerelmesek lesznek a településbe. Eladják a fővárosi lakásukat, megvesznek itt olcsón egy házat, a megmaradó összegből pedig vígan elvannak nyugdíjas éveikben – mondja Grosz Tamás, miután hellyel kínál a nappaliban. Mint mondja, imádja a textíliákat. Egyszer fogadásból kihímezte Hieronymus Bosch Gyönyörök kertje című festményét lenvászonra. A háromrészes ­faliszőnyegen tizennégy évig dolgozott napi nyolc órában. – A kengyeli főorvos kételkedett abban, hogy le tudom másolni a képet, így hát készítettem egy eredeti alkotást – idézi fel a történetet.

A Grosz házaspár sokfelé járt a világban.

Nem a nagyvárosok nyüzsgését keresték, hanem a különleges helyszíneket.

Mindenünnen tudást hoztak haza. Mivel Grosz Tamás az arab és a vietnami ételek rajongója, bekérezkedett a kifőzdék konyhájába is, elleste a mesterfogásokat. Hazatérve megpróbálták elkészíteni az útjaik során megismert ételeket. Azoktól a barátaiktól is kaptak recepteket, akik látták egyre gyarapodó kertjüket. A későbbiekben mesterszakácsoktól is kértek, kaptak segítséget.

Miközben kisétálunk az egzotikumokkal teli kertbe, Grosz kifejti, hogy már nemcsak tíz-húsz fős csoportok látogatnak el ide, hanem szakemberek is, például a Gyógynövénykutató Intézetből. Szecsuáni borsot a fáról csípek le, majd elszopogatok egy kínai datolyát, és meghallgatom riportalanyomat, aki kifejti, hogy a bogyós növényeket általában lefagyasztják, használat előtt lassan átpréselik, vagy belekavarják egy pohár joghurtba, kis mézzel leöntik, így fogyasztják. Boltban kapható tartósítószereket nem használnak, helyette vasfüvet adagolnak a készítményeikhez, mint a „régiek”.

Fellelhető Grosz Tamás kertjében mediterrán sarok is, hazai galagonya, csokoládészőlő, okra és chayote, dél-amerikai csillaghagyma, bogáncs kinézetű kárdi, korilla, komatsuma vagy mustárzöld, kínai metélőhagyma, brazil zöldségfa, bazella vagy luffatök, fura kinézetű kanadai zergeszarv, amelynek gyümölcsét savanyúságnak teszik el, matáta és számos kísérleti jelleggel nevelt növény.