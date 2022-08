Frey Sándor a Nemzetközi Űrállomás jövőjéről és a Nap bombáiról beszélt

– Az amerikaiak azt közölték, hogy ők 2030-ig tartanák életben az ISS-t. Ugyanakkor azt olvasni, hogy a pályájából naponta száz métert vesztő eszközt csak az orosz Progressz teherűrhajókkal lehet időről időre magasabb pályára emelni. Azaz Oroszország nélkül nem működtethető az űrállomás?

– A Progresszekkel a legkényelmesebb a pályakorrigálás, de magának az űrállomásnak is vannak hajtóművei, azaz képes a keringési magasság emelésére. Pár hete amerikai teherűrhajóval sikeresen megemelték az ISS-t, ami azt bizonyítja, hogy a Progresszek nem pótolhatatlanok. Sokkal nagyobb gondnak látom, hogy az orosz és amerikai modulokat úgy fejlesztették, hogy azok kiegészítsék egymás funkcióit. Az orosz egységek döntően az amerikai napelemekből kapják például az áramot. Kérdés, hogy ha kiszállnak, vajon átadják-e a dokumentációt is.

– Az amerikai SpaceX és más cégek teherűrhajói, űrhajói átvehetik az oroszok szerepét?

– Elvileg igen, de azt mindenki tudja, hogy az űriparban elvétve készülnek el az előre eltervezett időpontra a berendezések. A technikai problémák mellett a folyamatosan változó költségvetési támogatás is befolyásolja a munkát.

– Kína és Oroszország is bejelentette saját űrállomás építését. Ebből az következik, hogy az összefogás megbukott, visszatérünk az űrvetélkedéshez?

– Mindenképpen új korszak kezdődik. A kínaiak második modulját két héttel ezelőtt indították útnak. Nekik ez hatalmas siker, hiszen annak ellenére űrhatalommá válhatnak, hogy nem voltak részesei – amerikai ellenkezés miatt – az ISS-nek. Az amerikaiak privatizálják az alacsony Föld körüli pályán végzett kutatásokat – a magánűrállomások építésében hisznek –, a NASA a Hold körül építene űrbázist. Előfordulhat, hogy pár év múlva lesz olyan időszak, amikor Föld körüli pályán csak a kínai űrállomás üzemel, mert az ISS már nem működik, az orosz pedig még nem készült el – kétlem az ígért 2026-os átadást, mint ahogy az amerikai kereskedelmi bázisok kiépítése is csúszik. Az orosz űriparra veszélyesnek tartok olyan helyzetet, hogy kiszállnak az ISS-ből, de még nem lesz kész az új. Kieshet pár év, amikor kihasználatlan lesz ez a speciális tudás.

– Az orosz bejelentés befolyásolja a most futó magyar űrhajósprogramot?

– Nem, mert a magyar kormány jó érzékkel amerikai magáncéggel kötött szerződést a kiképzésre és a magyar űrhajósnak az ISS-re juttatására.

– A NASA február elején arról beszélt, hogy az űrállomás 2031 januárjában lassú süllyedésbe kezd, majd a légkörbe lépve elég. Darabjai feltehetően a Csendes-óceán déli részén hullanak le. A szovjet-orosz űrállomásnál ez így történt, de most egy 420 tonnás eszközt kellene irányítottan visszavezetni. Csak én látom rizikósnak ezt a műveletet?

– Megoldható. Akár egyben, akár részenként. Egyébként létezik világűrszerződés, amely előírja, hogy az állam, amely valamit felküldött az űrbe, az felel az eszköz biztonságos megsemmisítéséért. Azaz az oroszoknak részt kell vállalniuk az ISS utolsó útjában.

Borítókép: Frey Sándor (Fotó: Teknős Miklós)