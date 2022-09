A Kossuth-kultusz egyedülálló jelenség a magyar történelemben

Az új igazgató, Zakar József célkitűzése, hogy minél szélesebb körben elérhetővé váljék a Néprajzi, a Képzőművészeti, a Numizmatikai, a Történeti Dokumentációs és a Történeti Tárgyi Gyűjteményük. Ennek érdekében már zajlik a múzeum országos jelentőségű Kossuth-gyűjteményének digitalizálása is. A múzeum keretein vagy a „Tükör valék...” című állandó kiállításon is túlnő azonban az a jelenség, amelyet Kossuth-kultusznak nevezünk, s amely 174 év után is alkalmas arra, hogy ihletet merítsen belőle a település.

A kultusz tartalma és megjelenési formája ugyan koronként változik, de az írott és szóbeli történetek vagy a művészeti alkotások a szabadság és az elvhűség mellett kötelezik el a ceglédieket.

A helyi közösségi tudat megerősítését szolgálja a Kossuth városa kifejezés. 1848-ban a sikertelen tárgyalások Bécsben, Batthyány Lajos miniszterelnök lemondása és kormányalakítási kísérlete, a szerb és horvát katonai támadás megindulása együtt nehezítette meg a magyar képviselőház és a kormány helyzetét. A tét az alkotmányos átalakulás jövője volt, az áprilisi törvényeket szentesítő bécsi udvar ellenséges intézkedései viszont éppen ezt sodorták veszélybe. A fővároshoz közeledő horvát csapatokról szóló hírek a kételkedőket is meggyőzték arról, hogy a békés megoldásra nincs lehetőség, a fegyveres önvédelem megszervezése viszont kötelesség. Ezek voltak Kossuth alföldi útjának előzményei.

Néptenger a piacon

Reznák Erzsébet feleleveníti, hogy a ceglédi tanács 1848. szeptember 23-i ülésén döntés született a következőkről: a másnapi népgyűlésen ismertetni kell a képviselőház szeptember 12-i, az újoncok toborzásáról szóló határozatát, amely a város számára hetvennyolc önkéntes kiállítását írja elő; ha a szükséges létszámú csapat tíz nap alatt nem áll össze, akkor sorsolással fogják kiválasztani a jelölteket. A képviselőházi határozatot megküldő Nyáry Pál rendelete arra is kiterjedt, hogy a városi tanács a népgyűlésen, a helyi lelkészek pedig a templomban lelkesítő magyarázattal ismertessék a határozatot minden városlakóval.

Kossuth és kísérete szeptember 24-én délután négy órakor érkezett a ceglédi állomásra. Éppen ott várakoztak a Pest felé tartó vonatra a Szenttamás melletti táborból háromhavi szolgálat után hazautazó önkéntesek, de

Kossuth felszólítására vállukra vették a fegyvert, és beálltak a szónok mögé, hogy bekísérjék őt a piactérig. Meglehetősen népes társaság indult el tehát a város központjába, zászlókkal, fegyverekkel felszerelt, cigányzenészekkel kísért több száz gyalogos. Korabeli tudósítás szerint „Kossuth Lajos jövetelének híre oly villámgyorsan futotta végig Czegléd városát, hogy midőn ünnepélyes menetünk az említett hadfiak kíséretében a város piaczán megállapodék: egy néptenger által találók magukat körülvéve. És a nép embere szólott a néphez.”

Sok időt nem töltött Kossuth a városban, de az a pár óra is megtette hatását. Elsőként Ceglédről indultak el az általa toborzott népfelkelők, majd néhány nap múlva követték őket a nagykőrösiek, a kecskemétiek, az abonyiak és a szolnokiak. Egy emberként hozzájárultak a szabadságharc első magyarországi csatájának győzelméhez. Kossuth neve azóta is arra emlékeztet ezen a vidéken, hogy a mezővárosi polgárok bizonyságot tettek bátorságukról, és saját akaratukból, minden kényszer nélkül hoztak áldozatot a nemzetért.

Borítókép: Mala Enikő, a ceglédi Kossuth Múzeum restaurátora helyreállítja a szobrot (Fotó: Kisfaludi István)