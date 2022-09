A legjobb módszereket és taktikai elemeket oktatják a leendő határvadászoknak + képgaléria

Tucatnyi határvadászjelölt gyűrű­jében éppen azt magyarázza a kiképző tiszt – akin meglátszik, hogy a konditermeket belülről is jól ismeri –, miként kell a pisztolyt előretartva behatolni egy helyiségbe, ahol nem tudni, kik, hányan és milyen szándékkal tartózkodnak. Mindez a taktikai képzés fontos része. Aki látott már akciófilmet, pontosan tudja, mennyire számít az, hogy melyik rendőr hol helyezkedik el, hogy a nyíló ajtó mögötti szobára ki milyen szögben lát rá. Mindez hasonlít az izgalmas filmekhez, amelyek szakmai hibáit az olyan profi, mint Usztics Attila rendőr alezredes, akarva-akaratlanul megmosolyogja. Mert akármilyen jól fest is a vásznon, sosem tartjuk ferdén a fegyvert, mint Bruce Willis!

– Én ezeket csak Hollywood-effektusnak nevezem, felejtsétek el! Mindennek megvan a legjobb módszere, a protokollja, ezeket az alapokat kell itt és most elsajátítanotok

– foglalja össze a kiképzési osztályvezető.

Nyírbátorban járunk, az egykori határőrlaktanyában, ahol ma a megyei határvadász-kiképző központ is működik. A növendékek sötétkék rendőr-gyakorlóruhát viselnek, a hátukon nagy betűkkel Határvadász, alatta Border patrol elnevezések szerepelnek, rangjelzésük és sapkájuk fenyőzöld, oldalukon gyakorlópisztoly. Kisebb csoportokban járják végig a képzés moduljait.

Jelenleg a százhatvan órás alapkiképzés harmadik hetében járnak. A felkészítés során a határvadászok rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedéstaktikai, valamint határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési ismereteket sajátítanak el. Zömük férfi, de számos hölgyet is találunk köztük. Húsz és ötven év között valamennyi korcsoport és testalkat képviselteti magát. Kiképzőtisztjük szerint ez a sokféleség egyáltalán nem hátrány, hiszen élesben majd mindenki a saját adottságának megfelelő feladatot kap. Mint mondja, a nők kifejezetten hasznos tagjai a csapatoknak. Ők egyetlen pillantással hatszor annyi részletet képesek megfigyelni, mint a legtöbb férfi, miközben pisztolylövészeten ugyanolyan jól szerepelnek.

Találomra meg is szólítjuk egyiküket. A huszonéves Nagy Klaudia szabolcsi falucskából érkezett. Rendészeti szakközépiskolában érettségizett, és bár mindig is szeretett volna rendőr lenni, ez eddig nem sikerült. A gyes után kényszerből közmunkásnak állt, de most a megbízható és tisztes jövedelmet ígérő határvadászpálya komoly esélyt kínál.

– Két gyermekemet édesanyámmal nevelem, ő vigyáz majd a kicsikre, mialatt én szolgálatban leszek. Az a tervem, hogy néhány év határvadász-szolgálat után hivatásos rendőri állományban folytatom, ahogy annak idején elképzeltem. Akár hiszi, akár nem, a lőkiképzés és az intézkedéstaktikai képzés újra megerősített abban, hogy ez az én világom…

Röpködnek a szakkifejezések: lézerszabály (sose tartsd társad felé a fegyvert), szeletelés (a szoba felderítése előretartott pisztollyal), elvezető fogás és távolságtartó technika (az őrizetbevétel módszerei). A tanulók kettesével gyakorolják a mozdulatokat, az instruktor javítja a hibákat. Van berendezett szoba is, amelyet két hallgatónak kell szakszerűen átkutatnia. Videóra veszik, majd közösen kielemzik. Kiderül, mennyi buktatót rejthet a legegyszerűbb szituáció is, amelyekre nehéz felkészülni.

Usztics Attila alezredes németországi és FBI-tapasztalatok birtokában elmondja, hogy azok a taktikai elemek, amelyekre a határvadászokat is képzik, megegyeznek a legkorszerűbb amerikai módszerekkel.