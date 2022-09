Feszes formavilág a minimál kavicskertben

– A másik probléma, hogy a kertépítőszakma az elmúlt években felhígult, és a hasonló látványelemek alkalmasak a hanyagságok elfedésére. Avatatlan szem csak a látványt nézi, pedig egy átgondolt kert nem néhány évre épül, hanem évtizedekre. A Városliget is azért újítható fel, mert az alapok megvannak, a platánok százévesek. A túlzott díszkavicshasználat viszont nem fenntartható sem a hőmérséklet szempontjából, sem pedig esztétikailag, mivel a kavicsok között is kinő a gyom, még a legdrágább kavicsok is algásodnak és elszíneződnek, illetve további probléma, hogy az alájuk tett geotextil alatt berohad a föld – teszi hozzá Komoróczki Balázs.