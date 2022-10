Középkori kéziratokat találtak

Adinel C. Dinca a szülőföldjükről kitelepített és elüldözött németeket összefogó szervezettel, a nagydisznódi Heimatorts­gemeinschafttal együttműködve már levezényelt néhány hasonló kutatást. ­Korábban a nagyszebeni születésű, Németországba emigrált Konrad Gündisch történésszel közösen dolgozta fel a nagydisznódi egyházi könyvtárat. Itt 14 középkori kézirat is megőrződött. Míg a medgyesi parókia archívumában olyan reformáció előtti pergameneket találtak, amelyeket a későbbiekben újrahasznosítottak, például könyvborítóként, de liturgikus énekeskönyvek, kották is fennmaradtak ebben a környezetben.