Mikor kaphat Nobel-díjat Karikó Katalin?

Ennyi ember nem tévedhet? Vagy mégis? Vagy elfogultak vagyunk, s emiatt torzul a látásunk, s emiatt hisszük, hogy végre ismét magyar (származású) kutatót ismerhetnek el a Nobel-díjjal? Tavaly októberben és a múlt héten is rengeteg ember remélte, hogy a koronavírus elleni vakcina előállításában meghatározó szerepet játszó kutatók – Karikó Katalin és az amerikai immunológus, Drew Weissman – vagy az orvosi, vagy a kémiai Nobel-díjat megkaphatják. (Hozzájuk csatlakozhat a kanadai Pieter Cullis, aki a lipid nanorészecskék területén végzett munkáiról ismert. A lipid nanorészecskék nélkülözhetetlenek a jelenlegi mRNS-vakcináknál.) Egyik sem jött be.

Múlt hétfőn kiderült, a 2022-es orvosi Nobel-díjat a svéd Svante Paabo paleogenetikus nyerte. Második esélynek a kémiai Nobel-díjat tartották sokan, de ott sem ők ketten futottak be. Linus Brohult, az SVT svéd közszolgálati műsorszolgáltató tudományos részlegének szerkesztője az AFP-nek a helyzetet azzal magyarázta, hogy „a Nobel-bizottságok hajlamosak sokáig várni a díj odaítélésével”. Brohult azt is megjegyezte, hogy az mRNS-vakcinák fejlesztés alatt állnak, és más területeken is felhasználhatók, például a rák megelőzésé­ben. Az mRNS-oltások néhány éven belül még nagyobb dolognak bizonyulhatnak, és akkor díjazni fogják azokat, akik részesei voltak a fejlesztésnek.