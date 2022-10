Tücsök-bogár a menüben?

A lisztkukac és az afrikai vándorsáska után a házi tücsök is az étlapra kerülhet, miután az Európai Unió engedélyezte a fogyasztását. Fogta is a fejét a sok jó magyar ember a hír hallatán, jóllehet semmi újdonság nem hangzott el, hiszen az ősember is fogyasztott rovarokat, például amikor a vadászaton nem sikerült elejtenie egy-két vadat, madarat. Azóta persze eltelt néhány évezred, a hangyától a cipőtalpon át szinte minden felkerült a konyhaasztalra, sőt még a kannibalizmus is dívott itt-ott ideig-óráig. Mígnem a modern háziasszony összeveszett a természettel, és felvagdosta a tej- és hústermékeket szállító teherautók gumikerekeit a zöldforradalom jegyében.

Az EU étvágygerjesztő bejelentése nemcsak bennünket, magyarokat nevettetett meg, román szomszédainkra is hatással volt.