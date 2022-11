Mert megérdemlem? Mert megtehetem?

Kifejező, hogy régebbi korok civilizációira azt mondjuk: szakrális társadalmak. S az is, hogy a mai korra azt: fogyasztói társadalom. Ha innen nézzük, nem is olyan meglepő, hogy manapság alig merül fel, hogy a kevesebb is elég lenne. Hogy takarékosabban is lehetne. Hogy mennyi fölösleges terméket vásárlunk – és mennyi ilyet gyártanak. Elképesztő a pazarlás: hosszan sorjáztathatnánk a statisztikai adatokat, hogy például Európa-szerte fejenként hány kilogramm élelmiszert dobunk évente a kukába, hogy hány tucat olyan ruhadarabot veszünk, amelyet aztán egyszer sem veszünk fel, vagy hogy milyen gyorsuló ütemben cseréljük újabbra a telefonunkat.

Mond-e valamit a mértékletesség a ma tévé elé süppedő emberének? Nem nagyon, hiszen az efféle szempontok nem növelnék a fogyasztást, nem lendítenék a gazdaságot.