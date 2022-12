„Apagyilkosság”: az ember, aki elárulta Kádárt

– Milyen célokat követett a téma feldolgozása során?

– Grósznak máig rendkívül rossz a megítélése, amiben az is szerepet játszik, hogy ő volt az utolsó kommunista pártvezető. A történeti imázsának nem tett jót a Ceausescuval folytatott aradi tárgyalások kudarca, de a fehérterrorral való riogatás sem. A Kádárról kialakított kép jobb az emberek fejében, holott súlyos bűnei vannak, amelyeket a közemlékezetnek újra és újra fel kell idéznie. Az 1956-os forradalom utáni kivégzéseket, a megtorlás időszakát a magyar közgondolkodásnak nem szabad elfelejtenie. A történésznek viszont az a dolga, hogy megértse, milyen változások mentek végbe az országban az 1956-os forradalom után, hogyan módosult Kádár és Grósz megítélése, illetve hogy miként és mi okból változtatták meg időnként ők a nézőpontjukat. Ehhez higgadt érvelés, megközelítés szükséges, amelynek része, hogy az emberi tényezőket is figyelembe kell vennünk.

– Ha már az emberi tényezőnél tartunk: szerepel egy érdekes epizód a könyvében. Kádár elindul ballonkabátban Budapesten, és egyszer csak a moszkvai télben találja magát. Mi történt?

– Kádár János egy darabig tagja volt Nagy Imre forradalmi kormányának, 1956. november elsején beszédet is mondott a rádióban, aztán eltűnt. Villámgyorsan elterjedt a pletyka, hogy elrabolták, de azt is lehetett hallani, hogy lelőtték. Sokan aggódva keresték. Végül kiderült, hogy a szovjetek csalták ki a Parlamentből, november 2-án és november 3-án már Moszkvában tárgyalt a szovjet kommunista pártvezetéssel. Ekkor már ő volt az új bábkormány vezetője, aki gyorsan lefektette a nevével jelzett rendszer alapjait. Ez is egyfajta emberrablás volt, bár nem olyan, mint amilyeneket a krimikből ismerünk, hiszen végül is saját akaratából utazott a Szovjetunióba, ahonnan november 7-én tért vissza Budapestre. Ezekben a napokban ő volt az ország leggyűlöltebb figurája.

– Nagy Imre kivégzésében is szerepe volt?

– Az a hiteles történészi álláspont, ha kijelentjük, Nagy Imre kivégzése lényegében Kádár János döntése volt, a szovjetek nem erőltették volna. Tisztában volt azzal, hogy ameddig Nagy Imre, a legitim kormányfő él, veszélyben van a hatalma. Hatalomféltése a későbbiekben abban nyilvánult meg, hogy nem kezdeményezte a szovjet csapatok kivonását. Grósz ilyen tekintetben is változtatott. Amikor 1988. július elsején Gorbacsovval találkozott Moszkvában, előterjesztette a csapatok kivonásának szükségességét. Visszaemlékezéseiből azt is tudjuk, hogy Kádárban még a nyolcvanas években is indulatok dúltak Nagy Imrével kapcsolatban. De neki legalább volt lelkiismeret-furdalása, Rákosi Mátyásnak viszont nem.