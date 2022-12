Az illegális bevándorlás megfékezése mellett az energiabiztonság szempontjából is fontos a Balkán

A héten – ha csak egy pillanatra is – az európai vezetők figyelme Ukrajna felől a Nyugat-Balkánra terelődött. Megrendezték a térség európai integrációjának alappillérét képező EU–Nyugat-Balkán-csúcsot, az uniós tagállamok pedig újfent megerősítették elkötelezettségüket arra, hogy kibővítsék szövetségüket a régió államaival

„Gyermekeink jövője jobb és biztonságosabb lesz, ha a Nyugat-Balkán államai az unió részeivé válnak” – fogalmazott a keddi találkozón Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Habár az ukrajnai háború miatt az unió bővítése az elmúlt hónapokban lényegesen nagyobb figyelmet kapott, mint eddig, az erősen jelképes tagjelöltstátus „adományozásán” kívül – nyáron Ukrajna és Moldova is megkapta, a hírek szerint Bosznia-Hercegovina is nemsokára csatlakozhat a jelöltekhez – érdemi lépések nem igazán történtek a tényleges integráció felé.

A térség államai sok esetben már hosszú évek, évtizedek óta várnak az unióba való belépésre, azonban számos problémás kérdésben – a folyamatos próbálkozások ellenére – keveset tudtak haladni.

Ilyen többek közt a politikai stabilitás helyzete, amelyre remek példa, hogy a keddi csúcstalálkozó helyszínéül szolgáló albán fővárosban, Tiranában az uniós és regionális vezetők egyeztetése alatt nagy létszámú kormányellenes tüntetések zajlottak. A demonstrálók Edi Rama albán kormányfő távozását követelték, mivel az ellenzék korrupcióval, választási csalással, valamint szervezett bűnözéssel vádolja őt.

Ez utóbbi egyébként mind Albániában, mind a Nyugat-Balkánon jelentős probléma, kezelésére az unió több jelentésben is felhívta a térség államainak figyelmét, azonban – ahogy egy 2021-ben elfogadott európai parlamenti jelentés állítja – sok esetben a szálak egészen a legfelsőbb szintekig érnek, éppen ezért a vezetők nem érdekeltek a bűnszervezetek felszámolásában. Az ezzel összefüggő más problémák, mint az illegális fegyverkereskedelem – többek között az Ukrajnának küldött nyugati fegyverek egy része is itt köt ki –, valamint az embercsempészet is komoly hátráltatói a térség uniós integrációjának.