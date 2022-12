Gondolattérkép és pókábra

A mai tankönyvet gazdag szövegvilág színesíti. Idézetek klasszikusoktól: Jókaitól, Mikszáth­tól, Tamási Árontól, Karinthy Frigyestől; Petőfitől, Aranytól, Adytól, József Attilától, Szabó Lőrinctől, Weöres Sándortól. De szeretni fogják a gyerekek Horváth Péter szövegét, a gímszarvas és puma bemutatását (Ieírásukba rejtve számos nyelvi-nyelvtani információt), vagy éppen a palacsinta, a csokoládéparfé receptjét, az érvelő és ünnepi szöveget is.

Ma már mindenki találkozhat szó szerint úton-útfélen a rovásírással, a tankönyv ezt is bemutatja az írás kezdeteit tárgyalva – de egy mesebeli nagy ugrással a jelenkor szövegtípusai is megjelennek: a hagyományos és a közösségi média műfajai, szövegei. Ezek még bizonyosan nem szerepeltek az 1969-es nyelvtankönyvben, nem is keresném ott őket!

Borítókép: Tankönyvek a debreceni Alföldi Nyomdában 2015. május 13-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)