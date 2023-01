A háborút bemutató képek szinte mindegyike veszteségről szól

– Átélhetőbbé lehet vajon tenni a háborút sejtetéssel, mint a vérontás képeivel?

– Esztétizálni a háborút nem feltétlenül jó ötlet, de ha nem tudok olyan képet csinálni, amelyikkel kommunikálok a befogadóval, akkor elbuktam fotósként. Jevgenyij Maloletka felvételén terhes nőt visznek hordágyon a lebombázott mariupoli szülőotthonból. A hírekből lehet tudni, hogy a nő és gyermeke a kép elkészülte után nem sokkal belehaltak sérüléseikbe: a felvétel attól drámaibb és brutálisabb, mint a földön fekvő halottak látványa, mert a képen még élnek. Még van remény. Furcsa dolog, amikor fel tud villantani az ember egy kis fényt, lehetőséget: ha teszünk valamit, akkor a helyzet változhat, ám ha passzívak vagyunk, akkor nem. Ebben az értelemben a legnagyobb tragédia is előremozdító tud lenni. A másik fontos dolog pedig, ha a saját gyerekeimnek megmutatom Maria képét, nem traumatizálom őket, mégis el tudom nekik mondani, hogy egy velük egyidős kislány kertje végébe csapódott be ez a rakéta. El tudják képzelni anélkül, hogy darabokra szakadt gyerekek képével sokkolnám őket. A felnőttek ugyanúgy működnek, mint a gyerekek, ugyanolyan szörnyű hatással vannak rájuk is a brutális felvételek, így sokkal jobban át tudják élni a borzalmakat kiragadott emberi sorsokon keresztül.

– Kongóban megépült a kórház, Ukrajnában a sajtó munkájának is köszönhetően a segélyek eljutottak a rászorulókhoz. A kép utóélete van olyan fontos, mint maga a kép?

– A képnek ugyanolyan fontos a társadalmi mondanivalója. Valószínűleg felértékelem az egyéni hősöket, akik példát mutatnak. A pécsi cigánysoron dolgozó jólelkű postás például látszólag pici dolgot csinál, de ő ezt tudja adni, és teszi a dolgát. Az emberek sokszor legyintenek: mégis mit tudnék adni kisemberként? Éppen nekik kellene ráeszmélniük arra, hogy van szerepük, lehetne szerepük, ha komolyan vennék magukat. Ehhez persze ki kell lépni a komfortzónából, fel kell kelni a fotelből, kikapcsolni a tévét, és végiggondolni, hogy mit tud tenni. A Szofiról szóló anyagomnál, amely egy 2016-ban született roma kislány sorsát dokumentálja születésétől fogva, leszögeztem: egy évben egy hetet rá fogok szánni, ha törik, ha szakad. Sokszor őrült nehéz lelkileg, mert hányatott sorsú kislányról van szó, aki jelenleg éppen nevelőotthonban van, és egy gyerek kötődni fog hozzád, ha ott vagy, és foglalkozol vele, a te kezedet fogja megfogni. Kevesen mennek el idáig, mert rengeteg plusz­energiába kerül. Móricz-Sabján Simon kollégám így dolgozott, a Magyar Sajtófotón az ő emlékére alapított különdíj pedig idén a Pictorial Collective felajánlásában ezeket a mély empátiáról tanúskodó munkákat fogja értékelni. Sokakban ott az affinitás, de különféle motivációhiányok, félsz vagy kishitű családi minták miatt mélyre el van temetve bennük. Az ilyen fotós, ha végül nem tudja kihozni magából, örök lehetőség marad.