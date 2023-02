Az olasz maffia nem tűnt el, csak átalakult

A Cosa Nostra legveszélyesebb alakjának tartott Matteo Messina Denaro letartóztatása egyfajta szimbólum, amely a totális háború lezárásaként igazságot szolgáltathat az áldozatok számára. Míg Szicíliában továbbra is erős a szervezet, az egyik legnagyobb hasznot hozó „üzletágban”, a kábítószer-kereskedelemben elvesztette a versenyt a ’Ndranghetával szemben. A calabriaiak egyes becslések szerint az európai kokainpiac nyolcvan százalékát uralják, mivel szoros kapcsolatokat tudtak kialakítani a mexikói és kolumbiai kartellekkel. A Cosa Nostra manapság elsősorban szicíliai üzleteket és építkezési cégeket kényszerít védelmi pénz fizetésére, s legitim vállalkozásokon keresztül, például labdarúgó-fogadásokkal mossa tisztára bevételeit. Az utóbbi években, évtizedekben uniós forrásokat elnyerő, például szélerőműveket üzemeltető cégekbe épültek be, illetve pénzt szednek az állami fenntartású menekültközpontoktól is. Mindeközben – mint az a világhírű maffiafilmekben is megnyilvánul – igazságot is szolgáltatnak a helyi disputákban, ha a csigalassúsággal működő olasz bíróságok képtelenek erre. Salvatore Lupo, a palermói egyetem történészprofesszora az International Business Times amerikai hírportálnak nyilatkozva kifejtette: mivel a Cosa Nostra a társadalom minden berkébe beférkőzött – szövetségesei között magas rangú politikusok és cégvezetők is voltak –, elmondható, hogy a bűnszervezetek közül leginkább ők tartoznak a burzsoáziához, „az alvilágból a tisztességes polgárok közé keveredtek”.

A szervezet hanyatlását azonban nemcsak az általa kiváltott állami és társadalmi harag indította el, hanem az is, hogy a vezetőségét tekintve a Cosa Nostra egyfajta piramisként működik, így az aktuális főnök halálába vagy bebörtönzésébe az egész struktúra beleremeg.

A ’Ndranghetát és a Camorrát ezzel szemben egymással párhuzamosan működő, kevésbé szorosan összefonódó csoportok alkotják, amelyeket egyes családok uralnak, s adott területekhez kötődnek. Egy-egy nagyobb rendőrségi razzia így csak az egyik csoportot veszélyezteti, magát a szervezetet nem.

Az olasz parlament maffiaellenes bizottságának 2018-as jelentése szerint a ’Ndrangheta a legveszélyesebb bűnszervezet Olaszországban, amely társaival ellentétben Észak-Olaszországban is megvetette a lábát. Szakértők szerint a maffiacsoportot az teszi különlegessé, hogy elsősorban családtagokról van szó, így sokkal ritkábban árulják el egymást, megnehezítve ezzel a rendőrség munkáját. Miközben ők is beépültek a politikai és gazdasági elitbe, nem keresik a közvetlen konfliktust a hatóságokkal, ahogy a nyilvánosságot is kerülik. „Belső fegyelem jellemzi őket: ha valakiről úgy ítélik meg, hogy ártott családja hírnevének, tudja, hogy ezzel azt kockáztatja, hogy saját rokonai ölik meg” – olvasható a Financial Times 2020-as oknyomozó riportjában. Egy, a rendőrséghez forduló fiatal nővel például sósavat itattak a szülei, így szörnyű kínok közepette halt meg.

Temetési üzletág

A kábítószer-kereskedelem mellett a ’Ndran­gheta fegyvercsempészettel is foglalkozik, az építőiparba és a mezőgazdaságba áramló európai uniós források elszipkázásából is meggazdagodtak, de teljesen befolyásuk alá vonták Calabria egészségügyi ellátását is, busás haszonra szert téve az állami pályázatokból. A Financial Times cikke szerint egyes kórházakban meg sem várják, hogy a súlyos betegek meghaljanak, de már megkörnyékezik és kierőszakolják a hozzátartozóktól, hogy az általuk működtetett temetkezési vállalkozásra bízzák magukat.

A maffiacsaládok hangsúlyt helyeznek arra is, hogy a jövő nemzedékei külföldön kapjanak kiképzést, közgazdaságtani, adótanácsadói diplomát szerezzenek, s bankoknál vagy a tőzsdén elhelyezkedve váljanak hasznossá a szervezet számára. „Tisztességes üzletembereknek néznek ki, legális munkát végeznek, nem vesznek részt közvetlenül a törvénytelen utcai tevékenységben, de szakértelmükkel szolgálatot tesznek, ha szükség van rájuk” – véli Anna Sergi. A maffia pénzét gyakran külföldi vállalkozásokon keresztül mossák tisztára, még dél-koreai nyugdíjalapban is megforgatták. Egyes források szerint a ’Ndrangheta éves forgalma 44 milliárd euró.

A maffia tehát nem tűnt el, csak átalakult. Mint Maurizio De Lucia palermói főügyész fogalmazott Matteo Messina Denaro letartóztatása után: „A maffiát nem sikerült legyőzni, hiba lenne ezt gondolni.”

Borítókép: A Cosa Nostra által meggyilkolt Giovanni Falcone bíró testőreinek felrobbantott gépkocsija a milánói dómnál, 2022 (Fotó: Getty Images)