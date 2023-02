Európa kulturális fővárosának nem kellenek a magyarok

Temesvár január elseje óta Európa kulturális fővárosa – Veszprém és a görögországi Elefszína mellett. Örülhetnénk is ennek, ám az igazság az, hogy még mielőtt megnyitották volna az éves rendezvényt, csalódást okoztak: a programok első ránézésre is az eltörlés kultúráját szolgálják. Nincs mit csodálkoznunk ezen, hiszen a szervezőbizottság élén maga a polgármester áll, a Németországban született Dominic Fritz, aki akár rokonszenvesnek is tűnhet, hiszen fiatal, mozgékony és fogékony.

Mielőtt elöljáró lett, keresztény karitatív szervezet tagjaként nyújtott segítő jobbot a migránsoknak, családban él, kínai felesége van. Így vagy úgy, de próbálta valamiképp rendbe szedni az elhanyagolt megyeközpontot.

Mindemellett sokan azt várták tőle, hogy a keblére ölelje a magyarokat. De miért is? Azért, mert a magyarországi Momentum romániai testvérpártja színeiben indult a választáson?

Vagy azért, mert elsősorban európainak vallja magát, csak másodsorban németnek és románnak, talán nem is ebben a sorrendben? Vagy azért, mert a német–magyar barátság nemhogy nem nevezhető legendásnak, de nem is létezik a sokak által hitt formában, még a Bánságban sem, hiába próbálta ezt több évtizeden át mindenki ráerőltetni a köztudatra és elhitetni a fél világgal?

Európa kulturális fővárosának hangzatos jelszava a multikulturalitás. A nemzetiségek Trianon előtt békésen éltek itt egymás mellett, mert szó szerint is egymás mellett éltek, nem egymással: külön falvakban, külön városrészekben.

Nem vegyültek, elkerülve így a nyílt összecsapásokat. A nagy „összeborulást” a második világháború hozta magával, és az nagyon gyorsan be is temette maga alá a sokszínűséget: a nemzetiségi kisebbségek beleolvadtak a rohamosan gyarapodó románságba, a svábok pedig teljesen eltűntek, hiszen eladták őket Németországnak, ahol már akkor szükség volt munkás kezekre. Mentek velük magyarok is szép számmal. Futott mindenki, amerre látott, és amilyen gyorsan tudott.